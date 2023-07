30 lug 2023 14:00

Vittorio Sgarbi, convoca la giunta comunale di Arpino in piscina. «Concilio la mia attività senza rinunciare al piacere dell'estate» - Il video - Open

Estratto da www.corriere.it

VITTORIO SGARBI IN PISCINA AD ARPINO

Vittorio Sgarbi, neosindaco di Arpino, nel Frusinate, non rinuncia a stupire: in un video postato su Instagram, il sottosegretario alla Cultura spiega di aver convocato la giunta comunale in un casale con piscina poco fuori la città dove nel 106 a.C. nacque Marco Tullio Cicerone.

«Vogliamo far capire a tutti perché venire qui»

Nel video il sindaco racconta: «Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell'estate né le funzioni di sindaco uniamo qui la giunta». E aggiunge: «Per valutare alcune cose da fare, durante l'estate, per questa città, che vive della sua assoluta potenza e che possa dare delle occasioni anche a chi non è mai stato qui e che possa capire perché io abbia scelto di venirci». […]