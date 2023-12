17 dic 2023 09:50

LA POLITICA IN SERBIA? URNE E CAZZOTTI - I CANDIDATI SINDACO A BELGRADO, IL FILORUSSO MISA VACIC E L'EUROPEISTA CEDOMIR JOVANOVIC, SI SFIDANO SUL RING PER UN INCONTRO DI PUGILATO – I DUE, DOPO LA SCAZZOTTATA, SI SOTTOPORRANNO AL VOTO POPOLARE – E’ UNA BUONA IDEA PER I POLITICI ITALIANI: INVECE DEI COMIZI IN PIAZZA, MEJO ‘NA GRAGNUOLA DI MAZZATE…