9 feb 2023 08:54

IL POLITICALLY CORRECT E' PIÙ ASSURDO DEL TEATRO...DELL'ASSURDO! - L'UNIVERSITÀ DI GROENINGEN, IN OLANDA, HA CANCELLATO LA MESSA IN SCENA DI "ASPETTANDO GODOT", PERCHÉ IL REGISTA E' "COLPEVOLE" DI AVER FATTO PROVINI SOLO AI MASCHI - TE CREDO, I PROTAGONISTI DELL'OPERA TEATRALE SO' TUTTI UOMINI - PER GIUSTIFICARE LA CANCELLAZIONE E' STATA OPPOSTO L'ARGOMENTO PIU' "CREATIVO": A TEATRO CI POSSONO ESSERE INTERPRETI FEMMINILI PER RUOLI MASCHILI - MA IL REGISTA SARA' LIBERO DI SCEGLIERE CHI REPUTA PIU' ADATTO?