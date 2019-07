IL POLITICALLY CORRECT AMMAZZA PURE 007 – GLI SCENEGGIATORI DI JAMES BOND MANDANO IN PENSIONE IL MACHO: A INTERPRETARE L'AGENTE SEGRETO PIÙ FAMOSO DEL CINEMA SARÀ L’ATTRICE LASHANA LYNCH – NEL “BOND 25” CI SARÀ UNA SORTA DI PASSAGGIO DI CONSEGNE, MA LA PARTE DEL PROTAGONISTA, RIMANE ANCORA PER UN FILM, A DANIEL CRAIG. PAURA DEL TONFO? (VIDEO)

Paola De Carolis per il “Corriere della sera”

Phoebe Waller-Bridge, sceneggiatrice, attrice e produttrice e tra i protagonisti più richiesti dello spettacolo britannico, aveva promesso che il suo copione avrebbe offerto parti più sostanziose alle donne del prossimo film su James Bond. Detto, fatto: 007 non è più maschio, né bianco.

Sarà Lashana Lynch, nata a Londra 31 anni fa da genitori giamaicani, a interpretare secondo indiscrezioni l' agente segreto più famoso del cinema, una decisione che spiana la strada verso una serie con maggiore equilibrio di genere e dimostra che il pubblico internazionale oggi premia pellicole con trame e personaggi al di fuori dai tradizionali canoni occidentali.

Se la decisione di assegnare a Halle Bailey, attrice nera, la parte di Ariel nel nuovo film della Disney ha suscitato diverse polemiche, i numeri dimostrano che il pubblico ha voglia di diversità.

Dwayne Johnson, protagonista nero di Skyscraper , è stato per la rivista statunitense Forbes l' attore più pagato del 2018. Black Panther , film Marvel con diversi personaggi dalla pelle nera, ha incassato nel mondo più di 1,3 miliardi di dollari, il secondo lungometraggio dell' anno per ricavi e il primo sui supereroi a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. Crazy and Rich , ambientato tra gli Usa e Singapore con un cast esclusivamente asiatico, ha venduto biglietti per 238 milioni di dollari con un budget di produzione di 30 milioni.

È tra le commedie romantiche di maggior successo di tutti i tempi. Ha superato Sex and the City e Ricatto d' amore .

Perché allora non portare James Bond al passo con i tempi? Bisognerà attendere l' uscita della pellicola, prevista per novembre 2020, per capire quale sarà esattamente il ruolo di Lashana Lynch: se è vero che l' attrice assume il ruolo di 007 non eredita comunque la parte del protagonista, che rimane, ancora per un film, Daniel Craig.

È lui il «Bond, James Bond», delle leggende, anche se la 25esima puntata della serie si apre con l' agente in Giamaica, in pensione. L' ennesima minaccia globale, che questa volta ha le sembianze di Rami Malek, il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody , lo costringe a rinunciare al buen ritiro. Tornato in azione, con ogni probabilità, sarà costretto ad accettare un altro codice: lo storico codice 007 è passato a una collega. Succede.

Nella vita così come nei film e nei gialli originali di Ian Fleming.

Barbara Broccoli, la produttrice che aveva giurato che Bond non sarebbe mai stato donna, rimane così fedele alle sue promesse, pur concedendo uno spiraglio verso una protagonista donna. Sui social media si rincorrono voci stando alle quali Lashana Lynch potrebbe, almeno in questa pellicola, avere una parte limitata, anche se di prestigio sulla carta. C' è chi dice addirittura che potrebbe non sopravvivere al film rendendo possibile, con il futuro Bond 26, il ritorno a un agente maschio. Si vedrà.

Certo è che il film era nato male. Craig, nel 2015, aveva sottolineato che avrebbe preferito tagliarsi i polsi piuttosto che interpretare James Bond ancora una volta. Due anni dopo il regista Danny Boyle aveva dato forfait per divergenze sul copione. Pubblico e industria si domandavano se Bond, tradizionalmente bianco e maschilista, avesse un futuro.

La ruota gira in fretta. Con un regista statunitense di estrazione asiatica, Cary Fukunaga, la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge in squadra - è solo la seconda donna a lavorare alla sceneggiatura di un James Bond - e l' apprezzatissimo Craig per l' ultima volta nella parte di un protagonista pluridimensionale, con problemi di alcol, infanzia infelice, depressione e problemi con l' altro sesso; con riprese che spaziano da Londra alla Giamaica all' Italia; con un budget da favola e una 007 donna, oltre che nera, già apprezzata dal pubblico Marvel - era la pilota Maria in Captain Marvel - il successo sembra assicurato.

