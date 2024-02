LA POLIZIA AUSTRALIANA HA MESSO SOTTO INDAGINE IL PADRE DI TAYLOR SWIFT: AVREBBE AGGREDITO UN FOTOGRAFO - L’UOMO, CHE E’ STATO PRESO A SBERLE, HA RICONOSCIUTO COME SUO ASSALITORE IL 71ENNE PAPA’ DELLA CANTANTE, SCOTT SWIFT (CHE NEL FRATTEMPO HA GIA' LASCIATO L'AUSTRALIA...)

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 27 FEB - La polizia australiana ha messo sotto indagine un uomo di 71 anni per la presunta aggressione di un fotografo nelle prime ore di martedì. L'accusatore ha identificato l'uomo come il padre di Taylor Swift. "E' stato detto agli agenti che un uomo di 71 anni avrebbe aggredito un uomo di 51 anni" ha riferito la polizia in una nota. La presunta vittima, Ben McDonald, ha detto all'Afp che l'aggressore è il padre di Swift.

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 27 FEB - La polizia australiana ha riferito che il padre della cantante americana Taylor Swift ha "lasciato il Paese", le indagini sull'aggressione "continuano". In precedenza la polizia australiana aveva detto di aver aperto un'inchiesta su un uomo di 71 anni per la presunta aggressione di un fotografo. L'accusatore ha identificato l'uomo come il padre di Taylor Swift. E' stata la presunta vittima, Ben McDonald, a dire all'Afp che l'aggressore è il padre dell'artista. Aggressione a un fotografo,

