30 giu 2024 14:20

LA POLIZIOTTA CON LA PASSIONE PER IL MANGANELLO! – IN GRAN BRETAGNA, UNA AGENTE DELLA PENITENZIARIA, LINDA DE SOUSA ABREU, È STATA ARRESTATA PER AVER FATTO SESSO CON UN DETENUTO IN CELLA – LA 29ENNE DI ORIGINI BRASILIANE, CHE HA ANCHE UN PROFILO ONLYFANS NEL QUALE CONDIVIDE CONTENUTI A LUCI ROSSE, È FINITA IN MANETTE DOPO CHE IL VIDEO DELLA TROMBATA DIETRO LE SBARRE È FINITO IN RETE: “È COSI CHE VIVIAMO NEL CARCERE DI WANDSWORTH”