UNA POLIZIOTTA CON LA PASSIONE PER IL MANGANELLO – LEANNE CARR, 37 ANNI, HA DECISO DI APPENDERE LA PISTOLA AL CHIODO E DEDICARSI ALLA SUA CARRIERA COME MODELLA DI ONLYFANS – LA POPPUTA EX AGENTE INGLESE GUADAGNA USANDO SÌ LE MANETTE, MA IN UN ALTRO MODO RISPETTO A PRIMA: "MI SENTO LIBERA, MI SONO TATUATA IL CORPO. VIVO LA MIA VITA IN POSTI DI LUSSO FACENDO QUELLO CHE MI PIACE DI PIÙ...”

Dopo quattordici anni di onorata carriera con la divisa addosso, l'ex ispettrice di polizia ha deciso si spogliarsi... del tutto. La poliziotta ha appeso pistola e distintivo al chiodo, ma non le manette che ha deciso di "riciclare" nella sua nuova attività lavorativa che lei definisce: «Molto più redditizia, ma soprattutto molto più divertente».

È la storia di Leanne Carr che, a 37 anni, sfoggia un fisico davvero sexy e invidiabile e che ha deciso di sfruttare al meglio per diventare prima una star dei social network e, poi, una celebrità della piattaforma social di contenuti a luci rosse amatoriali: OnlyFans.

Occhi azzurri, bionda, snella e curve mozzafiato: tanti suoi fan non possono proprio piiù immaginarla con l'uniforme. Eppure fino a solo due anni fa, quello era il suo lavoro e con grande fatica e dedizione aveva fatto pure carriera. Poi, il cambiamento drastico: sono venuta a conoscenza di OnlyFans e alcune amiche mi hanno detto «te hai tutte le caratteristiche giuste per fare successo» e dentro di me è scattato qualcosa. Da quel momento mi sento libera, mi sono tatuata il corpo, cosa che avevo sempre sognato ma che, per lavoro, non potevo fare e vivo la mia vita in posti di lusso facendo quello che mi piace di più. […]

Ma Leanne non ha alcuna intenzione di farsi intimorire dagli invidiosi: «Sapevo che prima o poi qualcuno avrebbe avuto da ridire e lo aspettavo al varco. Ho arrestato per anni delinquenti e, di certo, non ho problemi ad affrontare qualche leone da tastiera. Io sono fiera di quello che sono e adesso sono felice perché, finalmente, sono libera di esprimere le mie emozioni e quello che amo fare» […]

