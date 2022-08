FLASH! - NON DISTURBATE DE PUYFONTAINE: TRA SQUILLI A CROSETTO E TRASFERTA AL MEETING DI RIMINI, IL PLENIPOTENZIARIO DI VIVENDI E' INDAFFARATISSIMO A FARE LOBBING CON LA MELONI. PER LA RETE UNICA, L'UOMO DI BOLLORE' SPERA DI SBOLOGNARE A CDP IL 25% DI TIM ALLA FOLLE CIFRA DI 34 MILIARDI. SCANNAPIECO NON LO FARA' MAI: VISTA L'ATTUALE CAPITALIZZAZIONE DI TIM IN BORSA, CDP LA PRENDE A MOLTO MENO CON UN'OPA...