10 ago 2023 10:24

LA POLONIA INVIERÀ FINO A 10 MILA SOLDATI AL CONFINE CON LA BIELORUSSIA PER RAFFORZARE LA GUARDIA DI FRONTIERA - IL MINISTRO DELLA DIFESA, MARIUSZ BLASZCZAK, MANDA UN MESSAGGIO A LUKASHENKO: “AVVICINIAMO L'ESERCITO AL CONFINE CON LA BIELORUSSIA PER SPAVENTARE L'AGGRESSORE IN MODO CHE NON OSI ATTACCARCI" - INTANTO LE FORZE RUSSE HANNO LANCIATO NELLA NOTTE UN MASSICCIO ATTACCO CON DRONI NELL'UCRAINA OCCIDENTALE, A 125 KM DALLA POLONIA…