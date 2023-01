29 gen 2023 16:30

AL POLPETTONE NON SI COMANDA - IL PIATTO NASCE COME UNA VERSIONE "NOBILE" DELLE POLPETTE, ARRICCHITO CON FARCE E SERVITO IN MANIERA PIÙ "FORMALE" ED ERA UN MODO PER NON SPRECARE GLI AVANZI - NON ESISTONO DELLE REGOLE SUL TIPO DI CARNE O DELLA FARCITURA, CHE VARIANO DAI PINOLI E CANDITI A UN MIX DI SALUMI, FORMAGGI O VERDURE - IL SEGRETO DI UN BUON POLPETTONE? NON PUO' MANCARE LA…