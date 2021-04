13 apr 2021 19:44

UNA POLTRONA PER L’UE - URSULA VON DER LEYEN È TORNATA A PARLARE DEL “SOFÀGATE” NEL SUO INTERVENTO OGGI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO: “È STATO UN INCIDENTE MOLTO IMBARAZZANTE, NON SUCCEDERÀ MAI PIÙ” - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE HA PRECISATO CHE DA ORA IN POI LE MISSIONI SARANNO PREPARATE CONGIUNTAMENTE. MA LA DOMANDA RESTA: CHI HA VOLUTO FARLA CADERE IN QUESTO TRAPPOLONE?