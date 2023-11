POLTRONE, BOLIDI E APERITIVI: DURA ESSERE FIGLIO DI LA RUSSA - LA RESISTIBILE ASCESA DI GERONIMO, IL PRIMOGENITO DI 'GNAZIO: IL POSTO NEL CDA DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI INCARICHI: IL 43ENNE AVVOCATO È STATO GIÀ PRESIDENTE DELL'ACI DI MILANO E HA ACCUMULATO SVARIATI INCARICHI IN ALTRI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - CON IL PADRE, CONDIVIDE LA PASSIONE PER IL BRACCIO TESO: "UNA VOLTA MI SONO VESTITO DA BALILLA A CARNEVALE" - L'AMICIZIA CON BARBARA BERLUSCONI, LE ACCUSE DI ROBERTO VECCHIONI E I PROBLEMI DI GIOVENTÙ: "HO AVUTO UN’ADOLESCENZA MOLTO AGITATA E..."

Estratto dell'articolo di Paolo Berizzi per www.repubblica.it

Il più grande dei tre piccoli “indiani”. E anche il più navigato. Uomo di numeri, ma soprattutto di relazioni, aperitivi e sorrisi. Geronimo La Russa, per gli amici “il presidente” (come papà, in fondo). Del primo dei tre figli che Ignazio Benito Maria ha voluto battezzare con nomi da nativi […] raccontano che il talento più riconoscibile, affinato negli anni, ma chissà, magari anche innato, sia quello più consono al tempi complessi e spiazzanti di oggi. Farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

[…] In scia ovviamente agli spazi aperti dal padre, quella Milano del potere finanziario e clientelare sulla quale il primo a mettere le mani fu il capostipite, nonno Antonino. “Assomiglio tanto a mio nonno”, raccontò anni fa Geronimo a un’amica carissima figlia di tanto padre. Ne avrà anche molti altri di meriti, per carità, il 43enne avvocato Antonino Geronimo Giovanni Maria La Russa – così all’anagrafe. E però il presenzialismo spicca. Lo impone pure il ruolo che ha.

GERONIMO LA RUSSA E QUELL'INCONTRO TRA MELONI E BARBARA BERLUSCONI A MONZA

Da presidente dell’Automobile Club Milano e Lombardia – un incarico di potere nella regione locomotiva d’Italia – il 3 settembre scorso è lui, anche ribattezzato con enfasi patriottica “il re dell’Autodromo di Monza”, che accoglie la premier Giorgia Meloni al box Alfa Romeo prima del Gp di Formula 1. […] La Russa jr, che della velocità è sempre stato innamorato. “A bordo di qualunque mezzo a motore”, raccontò in un’intervista-intima. Pure troppo, innamorato. Molti anni fa uscì indenne da un incidente in macchina con degli amici. Dall’auto saltò fuori anche della droga, ma per GL, anche da quel punto di vista, non ci fu nessuna conseguenza.

[…] E’ lui che al Gp favorisce l’incontro tra Meloni e Barbara Berlusconi che di Geronimo è amica da una vita e pure socia (hanno fondato insieme la onlus Milano Young, poi c’è anche H14, la holding dei tre berluschini Barbara, Eleonora e Luigi). Al centro di quella chiacchierata tra la presidente del Consiglio e Barbara ci fu il tema, oggi arrivato a tombola, del premierato forte […] Ma restiamo a Geronimo. E’ in effetti una notizia che l’avvocato collezionista di poltrone sia dia ora anche al teatro, terreno fin qui a lui poco conosciuto.

TUTTI GLI INCARICHI DEL PRIMOGENITO DI IGNAZIO LA RUSSA

Entrando nel cda del Piccolo in rappresentanza del ministero della Cultura guidato dall’ex missino almirantiano Sangiuliano, GL aggiunge un posto in più alla sua già lunga sfilza di incarichi. ACI e studio legale di famiglia a parte, sono tutti scranni in consigli di amministrazione. Elencarli è una mezza maratona. M4 Spa (linea blu della MM), Sara Assicurazioni, Milano Real Estate, M-1 Stadio srl, la già citata H14 e un’infilata di altre finanziarie, vecchio giro Ligresti e dintorni. […]

Ha combinato anche qualche casino ed è sempre lui, sempre in un’intervista, a ripercorrere quelle tappe di crescita. “Ho avuto un’adolescenza molto agitata e con un po’ di problemi”.

GERONIMO LA RUSSA, QUELLA LONTANA SERATA AGITATA A CASA VECCHIONI

Non è elegante ma occorrerebbe ricordare che il fratello trapper Leonardo Apache, accusato di stupro, lo ha già superato. Ma questa è cronaca, sono atti giudiziari che Geronimo mastica di mestiere. Di inciampi, anche al maggiore dei La Russa, ne capitarono. Fu il cantante Roberto Vecchioni a raccontare di un blitz vandalico a casa durante la festa di compleanno della figlia. A disfargli l’appartamento e a razziare gioielli e soprammobili e vestiti, un gruppo di fighetti che passavano le serate in giro a far casino. Nel gruppo c’era anche Geronimo. […]

Oggi tra gli amici e “colleghi” di partito più vicini a GL c’è l’europarlamentare Carlo Fidanza, che ha recentemente patteggiato 1 anno e 4 mesi per corruzione. E’ il Fidanza del saluto romano e del “Heil Hitler” ripresi da una telecamera di Fanpage a una cena elettorale di camerati vicini a FdI. […]na volta chiesero a Geronimo La Russa se avesse mai fatto il saluto romano. Rispose così: “Una volta, quando mi sono vestito da Balilla a Carnevale. E un’altra volta quando mi mascherai da Giulio Cesare”. Due volte accertate, non male. Difficile pensare che il padre Ignazio lo abbia rimproverato. Lui il braccio teso lo mostrò in parlamento. […]

