27 giu 2024 12:21

LA POLVERINA LASCIA TRACCE - LA CORTE DI CASSAZIONE HA CONFERMATO LA CONDANNA A 4 ANNI E 6 MESI PER SALVATORE FURCI, EX AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE DI CORBETTA IN PROVINCIA DI MILANO, PER CALUNNIA E DETENZIONE DI DROGA: TENTO’ DI INCASTRARE L'ALLORA COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE, LIA GAIA VISMARA, FACENDOLE METTERE DELLA COCAINA NELL'AUTO…