UN POMERIGGIO DI ORDINARIA FOLLIA A LONDRA – LA VIA DELLO SHOPPING DELLA CAPITALE INGLESE, OXFORD STREET, È STATA PRESA D’ASSALTO DA CENTINAIA DI PISCHELLI CHE VOLEVANO COMPIERE UNA RAPINA DI MASSA – IL BRANCO DI RAGAZZINI È STATO “SOBILLATO” DA UN TIKTOKER, CHE LI AVREBBE SPINTI A PRENDERE D’ASSALTO IL NEGOZIO "JD SPORTS" – LA POLIZIA È INTERVENUTA CON LE MANIERE FORTI E HA FERMATO IL TENTATO SACCHEGGIO... – VIDEO

Estratto da www.leggo.it

RAGAZZINI INGLESI PROVANO A RUBARE A OXFORD STREET

Paura a Londra. Centinaia di ragazzini si sono dati appuntamento nell'iconica Oxford Street della capitale della Gran Bretagna per dar vita a una rapina di massa. Il motivo? Un post di TikTok li avrebbe aizzati a compiere il furto di gruppo in un noto negozio della strada della moda inglese.

La reazione della polizia è stata immediata e si sono verificati diversi scontri con la folla. E non si tratterebbe nemmeno del primo episodio, tanto, da aver richiesto l'intervento della ministra dell'Interno britannica per condannare duramente l'accaduto e chiedere pene esemplari per tutti i protagonisti.

Le immagini che giungono dal Regno Unito sono davvero forti. A primo impatto sembrano raccontare una rivolta sedata con la violenza. Ma in realtà si tratta di tutt'altro. Già nel pomeriggio di mercoledì era andato in scena un antipasto di quanto accaduto oggi. In quel caso furono cinque gli arresti a seguito degli scontri avvenuti ad Oxford Street.

RAGAZZINI INGLESI PROVANO A RUBARE A OXFORD STREET 6

Stando a quanto riferito dalla polizia britannica ai media, sui social network, anche in quell'occasione, sarebbe stato diffuso l’invito a una «rapina di massa» a un negozio su Oxford Street. Dapprima le autorità hanno allontanato due ragazzi fermi nelle prossimità di un negozio sospettato di essere il bersaglio del furto. In seguito la polizia ha annunciato il dispiegamento di un significativo numero di unità in strada per pattugliare la zona. […]

RAGAZZINI INGLESI PROVANO A RUBARE A OXFORD STREET 6 RAGAZZINI INGLESI PROVANO A RUBARE A OXFORD STREET RAGAZZINI INGLESI PROVANO A RUBARE A OXFORD STREET