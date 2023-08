POMPE AMARE! – PESSIME NOTIZIE PER CHI TORNA DALLE FERIE: I PREZZI DEI CARBURANTI SONO SALITI ANCORA (AS USUAL D'ESTATE) – SULLA A21 TORINO-PIACENZA LA VERDE HA SFIORATO I 2,8 EURO AL SERVITO. IN GENERALE, IN MEDIA IN AUTOSTRADA LA BENZINA HA SUPERATO I 2 EURO AL LITRO. MA SONO PIÙ CARI ANCHE DIESEL E GPL – SECONDO ANAS, IN QUESTO ULTIMO FINE SETTIMANA DI AGOSTO SI METTERANNO IN STRADA 11 MILIONI DI VEICOLI…

Estratto dell’articolo di Francesco Bisozzi per “Il Messaggero”

È tempo di chiudere gli ombrelloni, ripiegare le sedie a sdraio e tornare dalle ferie. E tempo, insomma, di fare i conti con il caro benzina, che in questo weekend di controesodo estivo minaccia le tasche di 11 milioni di automobilisti: secondo le stime di Anas in questo quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso ci saranno fino a mezzo milione di veicoli in strada nelle ore di punta.

[…] la benzina sulla A21 Torino-Piacenza ha sfiorato i 2,8 euro al servito. La denuncia arriva da Assoutenti, che ha consultato i dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Mimit. «Giovedì su questa tratta un litro di benzina costava 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro al litro al self), il gasolio stava invece a 2,379 euro al litro, e in numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5 euro al litro», ha suonato l'allarme l'associazione dei consumatori.

In autostrada, sempre stando ai dati messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina in modalità self service costa in media ora più di due euro al litro (2,020). Il diesel in self service viaggia a quota 1,935 euro al litro. Il Gpl servito sta a 0,843 euro, il metano servito invece arriva a 1,527 euro al litro.

Finora per fermare gli aumenti e la speculazione alla pompa il ministero ha puntato su controlli più serrati e sull'obbligo di esporre il cartello con i prezzi medi praticati a livello regionale. Una misura, quest'ultima, che non ha sortito effetti, denunciano le associazioni a tutela dei cittadini.

Secondo Federconsumatori gli aumenti della benzina comportano per una famiglia un aggravio sui pieni di carburante di 216 euro annui, cui si sommano 178,80 euro di ricadute annue in termini indiretti, dovute all'aumento dei prezzi di beni e servizi, per un totale di circa 350 euro.

[…] Ma a penare (e pagare) non saranno solo gli 11 milioni di automobilisti che si metteranno in viaggio tra oggi e domani per fare ritorno a casa dalle località di villeggiatura. Chi acquista adesso un volo per tornare dalla Sardegna o dalla Sicilia, ha verificato Assoutenti, deve spendere oltre 300 euro. Per la tratta Cagliari-Bologna, la più cara, il costo arriva a 390 euro.

Ma viaggiare sarà assai costoso qualunque sia il mezzo prescelto. Non va meglio infatti per chi sceglie il traghetto: chi viaggia in nave dovrà sborsare cifre monstre. Sempre Assoutenti ha verificato i prezzi last-minute (cioè quelli appunto di chi non ha fatto in tempo a prenotare in anticipo). Il risultato è: per acquistare un biglietto sul traghetto per 2 adulti, più 2 bambini e l'auto al seguito per il 27 agosto si spendono 703 euro sulla Olbia-Civitavecchia, 801 euro Palermo-Genova, 721 euro Porto Torres-Genova, Lipari-Napoli (senza auto) 386 euro. I rincari infine non risparmiano nemmeno i treni, dove secondo i dati Istat di luglio l'aumento è dello 0,9% mensile e del 3% annuo.

