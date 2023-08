POMPE ROVENTI A FERRAGOSTO – È L’ESTATE DEI DUE EURO PER IL TOAST TAGLIATO A METÀ, DEI DUE CAFFÈ A 60 EURO DI PORTO ROTONDO E DELLA BENZINA A 2,7 EURO AL LITRO. È QUESTO IL PREZZO CHE COMPARE OGGI SUL CARTELLO DELL'AUTOSTRADA A8 VARESE-MILANO PER IL RIFORNIMENTO IN MODALITÀ “SELF” ALLA STAZIONE “VILLORESI EST”, ALLE PORTE DI MILANO – UNA CIFRA SOPRA LE MEDIA DELLE ALTRE AREE DI SERVIZIO, CHE COMUNQUE CHIEDONO TUTTE INTORNO AI 2 EURO AL LITRO. A CONFERMA CHE LA MISURA TARGATA URSO SUI CARTELLONI DEL “PREZZO MEDIO” NON HA AVUTO EFFETTI…

Estratto dell'articolo di Claudio Del Frate per www.corriere.it

prezzi dei carburanti in autostrada - 15 agosto 2023

La ricorderemo come l’estate dei due euro per il toast tagliato a metà, per il caffè a 60 euro di Porto Rotondo e (forse) anche per la benzina a 2,7 euro al litro. Questo era il «fixing» della verde (version self) che campeggiava sul tabellone lungo l’autostrada A8 Varese-Milano.

Un prezzo limite, ben al di sopra anche di quello praticato da altre aree di servizio nei paraggi. Che comunque facevano pagare il pieno a cavallo dei 2 euro al litro. […]

Il cartello fotografato attorno a mezzogiorno del giorno di Ferragosto si trova come detto lungo la A8 poco prima della diramazione per Como. La stazione che chiede i 2,7 euro per litro di benzina è la Villoresi Est, alle porte di Milano.

Si tratta di un nodo nevralgico del traffico autostradale, nel punto in cui cui si raccordano nell’arco di pochi chilometri l’arteria da Varese, quella da Como, la tangenziale ovest di Milano e la A4. […]

Il primo agosto scorso è entrato in vigore il meccanismo del prezzo medio che nelle intenzioni del ministro al made in Italy Adolfo Urso doveva contenere i rincari dei carburanti. La corsa al rialzo non si è però arrestata, a dispetto del fatto che l’inflazione sta frenando: il 13 agosto il sito Quotidiano Energia avvertiva che il prezzo medio sul territorio nazionale della benzina era di 1,938 euro a litro in modalità self.

