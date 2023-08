POMPE ROVENTI – IL COSTO DEI CARBURANTI CONTINUA A SALIRE: IL PREZZO MEDIO DELLA BENZINA AL SELF SERVICE È DI 1,913 EURO AL LITRO, AL “SERVITO” DI 2,047 EURO – I PREZZI PIÙ ALTI IN PUGLIA, I PIÙ BASSI NELLE MARCHE E IN VENETO – MA IL MINISTRO URSO ESCLUDE UN NUOVO TAGLIO DELLE ACCISE – IL GOVERNO INTANTO PREPARA UN PIANO PER AUMENTARE LE COLONNINE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE – LUNEDI’ IN CONSIGLIO DEI MINISTRI UN DECRETO CONTRO IL CARO-VOLI

Estratto dell’articolo di Alessia Conzonato per il “Corriere della Sera”

[…] Nel primo giorno di obbligo di esposizione dei cartelli con i prezzi medi praticati Regione per Regione, nelle province autonome e in autostrada, il ministero delle Imprese e del made in Italy e quello dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno annunciato i lavori a un disegno di legge che ha lo scopo di riorganizzare la rete e accelerare la svolta green.

I punti di rifornimento in Italia sono oltre 22 mila (contro gli 11 mila della Francia e i 14 mila della Germania), ma il progressivo sviluppo dell’automotive verso l’elettrico ha bisogno di implementare le infrastrutture per la ricarica. Il ddl, infatti, prevede un contributo per sostenere le spese per il potenziamento del collegamento alla rete di distribuzione elettrica, l’acquisto delle attrezzature e il risanamento ambientale negli spazi […] da adibire all’installazione delle colonnine con potenza di almeno 90 kW ciascuna.

Intanto, il costo di benzina e diesel continua a salire. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit (aggiornati alle 8 del 31 luglio), il prezzo medio praticato della benzina in modalità self service è di 1,913 euro al litro (1,984 in autostrada), mentre in “servito” si attesta a 2,047 euro al litro; il gasolio costa in media 1,767 euro al litro in modalità self service (1,854 in autostrada) e 1,903 come “servito”. I prezzi medi praticati del Gpl si posizionano tra 0,713 e 0,734 euro al litro e tra 1,402 e 1,476 quelli del metano.

Stando ai cartelloni esposti ieri, i prezzi più alti della verde sono quelli della provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro al litro e della Puglia a 1,943. Sotto la soglia di 1,9 euro, si attestano Marche a 1,892 e Veneto a 1,898 euro al litro.

Secondo il ministro Adolfo Urso, però, ancora non si tratta di un allarme: «Tali aumenti sono conseguenza dell’incremento delle quotazioni internazionali — ha detto —, che comunque rimangono ben lontane da quelle precedenti nel momento in cui siamo riusciti a convincere la Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas». Tanto che non sembra essere tra i piani del governo un eventuale nuovo taglio delle accise sui carburanti.

Lo ha affermato lo stesso Urso e lo ha confermato la sottosegretaria del ministero dell’Economia e delle finanze, Lucia Albano, in commissione Finanze della Camera:

Il presidente di Federazione gestori carburanti Confesercenti (Faib), Giuseppe Sperduto, ha evidenziato […+ il caos del primo giorno di esposizione del cartello del prezzo medio regionale dei carburanti in modalità self service: «Colleghi che ci chiamano perché non hanno ricevuto i cartelli – ha dichiarato –. Alcuni ci domandano se possono realizzarli “fai da te” e altri chiedono quale sia il comportamento da tenere durante la chiusura. In questa situazione di incertezza, chiediamo di sospendere le sanzioni e di garantire un margine di tolleranza». […]

È in dirittura d’arrivo, forse lunedì, una misura del governo per contrastare il caro-voli. Lo ha garantito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a TG2Post. «Nel prossimo decreto legge ci sarà la stretta, perché grazie al monitoraggio fatto con la legge trasparenza che riguardava anche gli altri settori in cui si verificavano aumenti anomali dei prezzi, abbiamo potuto verificare che l’algoritmo che veniva realizzato crea una distorsione di mercato», ha spiegato Urso.

