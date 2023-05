POMPEI NON SMETTE MAI DI STUPIRE! RITROVATI GLI SCHELETRI DI DUE DONNE E DI UN BAMBINO UCCISI DAL TERREMOTO CHE ACCOMPAGNÒ L'ERUZIONE DEL 79 D.C - TRA GLI ULTIMI RINVENIMENTI ANCHE UN AFFRESCO CHE RAFFIGUREREBBE APOLLO E DAFNE E... – LE PAROLE DEL MINISTRO SANGIULIANO SULLE "POTENZIALITA'" CHE "ANCORA NASCONDE IL SITO ARCHEOLOGICO" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gimmo Cuomo per corriere.it

pompei scavi scheletri ritrovati

Pompei non smette mai di stupire. Immagini inedite di alcuni ritrovamenti effettuati nelle scorse settimane nell’insula X della Regio IX all’interno del Parco archeologico - come scheletri perfettamente conservati - vengono diffuse oggi e confermano le potenzialità che ancora nasconde il sito, come ha sottolineato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ospite del sito archeologico. Lo scavo che riguarda gli ultimi ritrovamenti, avviato nello scorso gennaio e proseguito con ulteriori lavori tra febbraio e marzo, copre la più vasta area da un secolo a questa parte.

pompei affresco

Gli scheletri venuti alla luce apparterrebbero a due donne adulte e ad un bambino tra i 3 e i 4 anni, uccisi per il crollo del soffitto di un ambiente in cui avevano cercato scampo al terremoto del 79 d.C. che ha accompagnato l’evento eruttivo. Due di loro, dopo il ritrovamento, sono stati riparati altrove per studiarli più approfonditamente. Nell’atrio dell’abitazione, con forno annesso, sono riemersi due cubicoli affrescati con scene del mito: Poseidone e Amimone nel primo, Apollo e Dafne nel secondo (...)

scheletri ritrovati a pompei 3 scheletri ritrovati a pompei 2 scheletri ritrovati a pompei 6 scheletri ritrovati a pompei 7 scheletri ritrovati a pompei 1