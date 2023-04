IL PONTE NON VA A PUTTANE SOLO PER I MINISTRI CONVOCATI A PALAZZO CHIGI L'1 MAGGIO - NELLE PROSSIME ORE SULL’ITALIA ARRIVERÀ IL MALTEMPO E LE TEMPERATURE CROLLERANNO. DOPO AVER INTRAVISTO DEGLI SPRAZZI DI ESTATE, PREPARIAMOCI A PASSARE IL WEEK END DEL PRIMO MAGGIO CON LA GIACCA E L’OMBRELLO APERTO...

Estratto da www.lastampa.it

sole e pioggia

Dal picco del caldo in Sardegna con punte da fine giugno inizio luglio (sono previsti ben 30°centigradi) al maltempo che si abbatterà su buona parte del Nord e sul Centro dell’Italia: è questa la fotografia del lungo weekend del Primo Maggio.

Da una parte ci sarà il grande lavoro dell’Anticiclone Africano, ma il lavoro della depressione in arrivo da Nord picconerà la campana di Alta Pressione portando maltempo diffuso, piogge, temporali e un generale abbassamento delle temperature nel paese.

pioggia 6

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma «che nelle prossime ore l’Anticiclone porterà il picco del caldo con punte oltre i 30°C in Sardegna, condizioni in prevalenza soleggiate e tiepide anche sul resto della Penisola, poi dal pomeriggio sera cambierà tutto. L’alta pressione si ritirerà verso il proprio luogo di residenza, verso il Nord Africa, permettendo ad aria fresca ed instabile di provenienza anglosassone di dirigersi verso il

nostro Paese».

pioggia 1

In pratica nelle prossime ore si formeranno i primi addensamenti nuvolosi a ridosso delle

Alpi e degli Appennini: specie sul settore centro settentrionale di questi ultimi avremo anche

dei rovesci in spostamento successivo verso le regioni adriatiche. Il vero cambiamento arriverà comunque domani con l’ingresso della perturbazione atlantica: sono previste al mattino piogge al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, in seguito su gran parte del versante occidentale italiano, dalla Sicilia al Piemonte passando per tutto il settore tirrenico. Andrà dunque parzialmente meglio sulle regioni adriatiche.

pioggia 5

Il Primo Maggio sarà sott’acqua, con piogge sparse su gran parte del Paese: andrà meglio,

probabilmente, sulle Isole Maggiori, mentre le precipitazioni saranno diffuse inizialmente al

ARTICOLI CORRELATI

Centro ed al Nord-Ovest poi su tutto il territorio peninsulare. […]

pioggia 4