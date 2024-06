7 giu 2024 16:39

POP-PORNO! - MALIA, EX ALLIEVO DI "AMICI", SI REGISTRA MENTRE FA SESSO CON UNA RAGAZZA E POI INSERISCE L'AUDIO NELLA SUA NUOVA CANZONE - IN UN VIDEO PUBBLICATO DAL CANTANTE, SI VEDE IL MOMENTO IN CUI FA LA "PROPOSTA INDECENTE" A UNA BIONDA MISTERIOSA, CHE PRIMA ESITA ("LA GENTE CHE MI SEGUE MI RICONOSCE") MA POI ACCETTA QUANDO LE VIENE ASSICURATO CHE NON SI SENTIRÀ LA SUA VOCE - A QUEL PUNTO LUI LA AFFERRA PER LE CHIAPPE COME UN CAVERNICOLO E…VAI COL TORMENTONE! - VIDEO