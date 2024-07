LA PORCA ESTATE – AL DIAVOLO LE SVELTINE, SI VA IN VACANZA PER CONCEDERSI IL MIGLIOR SESSO DI TUTTO L'ANNO – POCHI IMPEGNI E MENO STRESS ACCENDONO LA MICCIA – “OSATE, USATE SEX TOYS, FATE GIOCHI DI RUOLO E SCULACCIATE IL VOSTRO PARTNER.E NON DIMENTICATE IL SESSO ORALE” – LA TECNICA PERFETTA PER UN MASSAGGIO GENITALE - E GUARDATE FILM PORNO, E' IL MIGLIOR ADDITIVO PER LA MENTE…

Evviva le vacanze, il periodo in cui si accendono i bollori e le coppie sperimentano il miglior sesso di tutta la stagione. Parola di Tracey Cox che assicura come la mancanza di impegni, il crollo dello stress e la possibilità di staccarsi per qualche ora dai figli può accendere quel fuoco che rimane sopito dal logorio della vita quotidiana. Ecco, dunque, come sfruttare al meglio il periodo di relax.

Più tempo: invece di una sveltina veloce finalmente avete il tempo per rilassarti e godervi qualche ora di sano sesso.

Rendete infuocata l’intera giornata: non limitatevi a fare sesso solo una volta, ma fatelo spesso e frequentemente per mantenere alta l’eccitazione lungo tutto l’arco della giornata.

Non dimenticate il sesso orale: bastano anche due minuti per mandare il partner fuori giri. Non spogliatevi: basta tirargli giù i pantaloni (o alzarle la gonna) e abbassare le mutandine.

Provate un nuovo massaggio: esplorate quello erotico e genitale. Tutto quello di cui si ha bisogno è un lubrificante o un olio per massaggi adatto alle zone intime. Stendete il partner in una posizione in cui si può accedere facilmente ai genitali e prendetevi tempo per regalargli piacere.

Se sei una donna prendi in mano il pene del tuo partner e scivola verso l’alto, usando un movimento circolare e rotatorio con la mano. Funziona solo se il movimento è verso l’alto: quando arrivi alla cappella, usa il palmo della mano per accarezzare l'intera superficie.

Se sei un uomo, stimola il clitoride con movimenti circolari provando a farti spiegare in quale punto la tua partner prova più piacere. Fai attenzione: non tutte le donne amano la stimolazione diretta del clitoride, quindi prova a capire (o a chiedere) quale punto per lei è più sensibile. Prendi il clitoride tra due dita e prova a tirarlo delicatamente e poi torna a formare cerchi concentrici intorno all’area di piacere.

I consigli per le vacanze

Niente figli: se siete in vacanza con loro, assicuratevi di aver scelto un resort che abbia un mini club che si prenda cura dei bimbi. Una volta soli, sperimentate e accertatevi di aver portato sex toys, abiti per giochi di ruolo, fruste e tutto ciò che può accendere l’eccitazione.

Provate a cambiare ruolo: sebbene l'89% delle donne scelga di essere sottomessa e in una situazione di “schiavitù”, coloro che osano avventurarsi in una posizione dominante scoprono un potere afrodisiaco diverso.

Sperimentate cose nuove: avere un legame con il partner significa anche provare cose nuove a letto e allontanarsi dal percorso prevedibile. È questa imprevedibilità che forse cfrea la più grande eccitazione per le coppie di lunga data.

Usate le manette, una sciarpa, vecchie calze o un kit di bondage per legare i polsi o le caviglie. Improvvisate uno spettacolino erotico, avventuratevi in situazione “sporche”. Sussurrate in modo seducente tutte le cose che avete intenzione di fare e poi fatelo!

Pizzichi, schiaffi e solletico: il numero di coppie che hanno introdotto la sculacciata nelle loro sessioni sessuali è aumentato da quando è esploso il fenomeno “Fifty Shades”. Molti altri lo hanno introdotto nella loro "lista dei desideri". Se siete già devoti a queste pratiche, usate una frusta morbida sul sedere del partner con colpi dal basso verso l’alto.

Nessuna inibizione: le vacanze sono fatte anche per bere. Il vostro fegato non vi ringrazierà, ma probabilmente la vostra vita sessuale lo farà. L'alcol è un afrodisiaco per la maggior parte delle persone ed essere leggermente ubriachi contribuisce a lasciarsi andare sotto le coperte.

Drink o non drink, siamo più rilassati durante le vacanze, il che le rende il momento ideale per provare qualcosa per cui di solito siete troppo timidi.

Giochi di ruolo: alcune coppie adorano i giochi di ruolo, tra i quali i più praticati sono la deflorazione di una "vergine", giocare alla schiava del sesso o avere un rapporto. In quest’ultimo caso entra in gioco il kit di sex toys che avete portato in vacanza.

Come in ogni gioco, seguendo alcune linee guida di base, tutto si svolgerà senza intoppi. Scegliete le fantasie che piacciono a entrambi, stabilite la location e scegliete i ruoli.

Guardate film porno: guardarli, da soli o in coppia, può introdurre la varietà tanto necessaria nella vita sessuale di molte coppie di lunga data.

Alcune persone hanno problemi “morali” con il porno, quindi si può optare per qualcosa di soft o per qualche film erotico. Se entrambi amate il porno, fatelo senza paura di essere interrotti dai bambini, dai vicini, da vostra madre o dai vostri coinquilini.

