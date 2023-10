PORCA PUTTENA! INCIDENTE SFIORATO A BARI: UN AEREO DELLA COMPAGNIA “VOLOTEA”, IN ARRIVO DA FIRENZE, È DOVUTO SALIRE DI QUOTA ALL'IMPROVVISO PERCHÉ SULLA PISTA DI ATTERRAGGIO C’ERA UN ALTRO VELIVOLO IN PARTENZA PER ALICANTE – SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE IL PILOTA A TERRA SI SAREBBE INFILATO SENZA ESSERE AUTORIZZATO DALLA TORRE DI CONTROLLO NELLA PISTA DI ATTERRAGGIO...

Un aereo del vettore Volotea, in arrivo a Bari da Firenze, ha dovuto riprendere quota perché sulla stessa pista di atterraggio di Palese vi era un altro velivolo, della Ryanair, in partenza per Alicante (Spagna). L'episodio, avvenuto questa mattina, è stato riportato da Ansa.

Enav, secondo l'agenzia, ha spiegato che il tutto si è verificato "in totale sicurezza e a quote che hanno permesso ampi margini di manovra". L'apparecchio Ryanair era, in base a una ricostruzione, su un punto di attesa e stava aspettando l'ok dalla torre di controllo per entrare nella pista. In quel momento l'aereo Volotea era a 7 miglia da Bari.

Successivamente, il mezzo della Ryanair sarebbe entrato in pista senza ottenere il via libera da parte della torre, il tutto mentre il Volotea si trovava a 5 miglia dallo scalo barese.

Al momento dell'ingresso sulla pista da parte del volo Ryanair, la torre di controllo si è messa subito in contatto con il pilota di Volotea che ha quindi sorvolato l'aeroporto di Bari a circa 800 metri di quota. Quindi, ha atteso che il volo Ryanair liberasse la pista ed è atterrato in sicurezza.

