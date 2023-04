20 apr 2023 16:44

PORCA VACCA, CHE BOTTO! - QUATTRO PERSONE SONO RIMASTE FERITE IN UN INCIDENTE STRADALE SULL'AUTOSTRADA SIRACUSA-CATANIA DOPO CHE TRE AUTO HANNO COLPITO DUE MUCCHE, RIUSCITE A ENTRARE NELLA CARREGGIATA - LE PERSONE IN AUTO NON HANNO RIPORTATO FERITE GRAVI, MENTRE I DUE BOVINI SONO MORTI SUL COLPO - RESTA ANCORA DA CHIARIRE CHI SIA IL PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI E COME ABBIANO FATTO A…