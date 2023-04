14 apr 2023 15:53

PORCA VACCA, CHE STRAGE! – DICIOTTOMILA MUCCHE DA LATTE SONO MORTE A CAUSA DI UN’ESPLOSIONE E DEL CONSEGUENTE INCENDIO AVVENUTI ALLA SOUTH FORK DAIRY FARM, UN CASEIFICIO IN TEXAS. UN ALLEVATORE È RIMASTO FERITO MA NON È IN PERICOLO DI VITA – LA DEFLAGRAZIONE È STATA INNESCATA DAL SURRISCALDAMENTO DEL SISTEMA DI SCARICO DEI FUMI DI LETAMI. GLI ANIMALI SI TROVAVANO IN QUELLA ZONA IN ATTESA DI ESSERE MUNTI... – VIDEO