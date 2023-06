PORCA VACCA! LA FOLLIA AMBIENTALISTA METTE NEL MIRINO LE MUCCHE: IN NOME DEL CLIMA DOVREBBERO ESSERE ABBATTUTI 200MILA ANIMALI, RESPONSABILI DI PETI TALMENTE LETALI DA PORTARE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO – NEI PROSSIMI TRE ANNI DOVREBBERO ESSERE FATTE FUORI 65MILA VACCHE DA LATTE ALL’ANNO MENTRE I POVERI ALLEVATORI DOVREBBERO INCASSARE UN INDENNIZZO DI 3MILA EURO PER OGNI CAPO ABBATTUTO. UNA MISERIA VISTO CHE…

Estratto dell’articolo di Man. Cos. per “Libero Quotidiano”

MUCCA CHE RUTTA 3

Era una delle più grandi leggende legate, in qualche modo, alla questione dell’inquinamento mondiale, anche se ai tempi si calcava più che altro sul fantomatico “buco dell’ozono” - vale a dire la riduzione dello spessore dello strato di ozono nell’atmosfera terrestre, fascia che ci protegge dai raggi ultravioletti, e dunque assottigliandosi ci esporrebbe alle conseguenze del cosiddetto “effetto serra”. Ma sì, quello che oggi viene comunemente definito “riscaldamento globale”.

mucca 2

Ecco, si diceva che fra le cause principali della riduzione dell’ozono ci fossero nientemeno che le flatulenze dei bovini. In sostanza, i peti del miliardo e 300 milioni di bovini presenti al mondo sarebbero reponsabili anche del cambiamento climatico. In realtà, la tesi è stata oltremodo ridimensionata, ma evidentemente è rimasta particolarmente evocativa.

Basti pensare che

scoregge mucche

l’Irlanda […] potrebbe abbattere quasi 200mila mucche nei prossimi tre anni, e proprio per combattere così dicono, così credono- il cambiamento climatico. Per adesso è una proposta, sia pur avanzata dal dipartimento dell’Agricoltura di Dublino, preoccupato che il Paese rispetti gli obiettivi climatici dell’Unione europea, in base ai quali Dublino dovrà ridurre del 30% le sue emissioni di Co2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. E da che cosa cominciano? Dall’abbattimento delle mucche.

mucca 1

Come detto, i bovini in Irlanda sono una cosa seria, altroché: secondo stime ufficiali, ci sarebbero 2,5 milioni di bovini per la produzione di latticini e carne. Una produzione che rappresenta ben i due terzi di quella dell'intero comparto agricolo irlandese, e il 90% delle esportazioni agroalimentari. Questo business è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni: tra il 2013 e il 2022, le mucche da latte presenti nel Paese sono aumentate di ben il 40%. E con loro, secondo il dipartimento dell’Agricoltura, sarebbero cresciute anche le emissioni inquinanti. Tanto che «nei prossimi tre anni- così scrive- dovrebbero essere ritirate dal mercato circa 65.000 vacche da latte all’anno».

mucche co2

E gli allevatori, poveri? Per loro si tratterebbe di incassare un indennizzo di 3mila euro per ogni capo abbattuto. Una proposta che però al settore non piace proprio. […]

emissioni delle mucche mucca 4 mucche mucche e co2 MUCCHE mucca 3