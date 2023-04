LE COLLISIONI TRA TRENI E CAPI DI BESTIAME IN INDIA NON SONO UNA RARITÀ: SECONDO I DATI DEL GOVERNO, NEL 2022 CE NE SONO STATE...

MUCCA VOLANTE

Un pensionato indiano di 82 anni, Shivdayal Sharma, è caduto vittima di un singolare incidente ad Alwar, nello Stato settentrionale del Rajasthan. Mentre urinava sui binari della ferrovia che attraversa la città, l’uomo è stato centrato in pieno da una mucca che atterrava dopo un volo di 30 metri causato dall’impatto con un treno espresso della linea Vande Bharat.

L’episodio, avvenuto lo scorso 18 aprile, è stato raccontato dal quotidiano “India Today”, che ha raccolto la testimonianza di un secondo uomo scampato per poco alla medesima morte.

Ex elettricista della società ferroviaria nazionale, Shivdayal è morto sul posto. In realtà le collisioni tra treni e capi di bestiame in India non sono una rarità: secondo i dati del governo, nel 2022 ne sono avvenute 13 mila, il 24 per cento in più rispetto al 2019. Migliaia infatti sono i pastori che portano il loro bestiame a pascolare pericolosamente nei pressi di linee ferroviarie.

Questo ha indotto il ministro delle Ferrovie, Aswini Vaishnaw, ad annunciare nel novembre del 2021 la realizzazione di reti di protezione lungo i binari nelle zone in cui simili incidenti sono più frequenti.