23 ago 2021 09:05

PORCA VACCA! IN TASMANIA DUE MUCCHE FUORI CONTROLLO SONO ENTRATE NELLA CASA DEI LORO PROPRIETARI MENTRE LA FAMIGLIA ERA FUORI. ECCO COME E' FINITA - QUANDO LA PADRONA E' RIENTRATA, HA TROVATO I DUE ANIMALI A BIVACCARE IN SALOTTO TRA MOBILI DISTRUTTI E MUCCHI DI LETAME E PER RIUSCIRE A SGOMBERARE IL SUO APPARTAMENTO HA DOVUTO... - VIDEO