PORCELLONE VOLANTE - LA RYANAIR HA LICENZIATO IL CAPO DEI PILOTI DEGLI AEREI DOPO LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI DA PARTE DI ALCUNE DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA DEI VOLI LOW COST - ALMENO 8 DONNE AVREBBERO CONFERMATO LE ACCUSE, MA NESSUNA HA PARLATO DI "ATTI SESSUALI IMPOSTI" - IL CAPO DEI PILOTI AVREBBE MODIFICATO I TURNI DI LAVORO PER RITROVARSI IN CABINA CON LORO PER EFFETTUARE I VOLI...

Estratto dell'articolo di Leonard Berberi per www.corriere.it

Il capo dei comandanti e dei primi ufficiali di Ryanair Dac, la divisione irlandese della principale low cost europea, è stato licenziato in tronco dai vertici per comportamenti «inappropriati e inaccettabili» nei confronti delle giovani donne pilota. […]

Le reazioni

Sullo scandalo sessuale scoppiato all’interno di un colosso dei cieli le bocche restano cucite, per questo i dettagli sono ancora pochi, mentre nelle chat tra i piloti di Ryanair c’è chi parla anche dell’arresto da parte delle forze dell’ordine. Ma al momento non è possibile trovare una conferma. Le uniche certezze sono relative alle due settimane d’indagine interna in conseguenza di alcune segnalazioni anonime arrivate ai piani alti dell’azienda.

[…] Almeno 8 donne avrebbero confermato le accuse, ma nessuna — a quanto si apprende — avrebbe parlato di «atti sessuali» imposti. I fatti si sarebbero verificati negli ultimi 12-18 mesi. Il capo dei piloti avrebbe modificato i turni di lavoro per ritrovarsi in cabina con loro per effettuare i voli e ci sarebbero messaggi nei quali lui scrive alle donne apprezzamenti al loro aspetto fisico. Il capo dei piloti è stato invitato in almeno tre occasioni a fornire la sua versione dei fatti a Ryanair. Giovedì 8 giugno, non avendo chiarito tutti i dubbi, è stato sospeso e martedì 13 giugno è scattato il licenziamento (contro il quale può ricorrere).

