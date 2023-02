PORCO MONDO! – VIDEO: IL VIAGGIO DENTRO IL MATTATOIO DI 26 PIANI A EZHOU, IN CINA, DOVE OGNI ANNO VENGONO AMMAZZATI 600 MILA MAIALI. L’EDIFICIO È GRANDE 390 MILA METRI QUADRI, E HA DEGLI ASCENSORI CAPACI DI TRASPORTARE FINO A 10 TONNELLATE DI CARNE PRONTA AL MACELLO - MA LE NORME IGIENICHE SARANNO RISPETTATE O I CINESI CONTINUERANNO A FARCI AMMALARE CON DEI NUOVI VIRUS MAI VISTI PRIMA COME È SUCCESSO CON IL COVID AL MERCATO DI WUHAN?

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

mattatoio di ezhou in cina 1

Ventisei piani di morte. Una fabbrica di 600 mila maiali, il più grande allevamento della Cina, è stato inaugurato a ottobre ad Ezhou, nella provincia di Hubei, a meno di 100 chilometri dalla famosa Wuhan.

mattatoio di ezhou in cina 3

In questo posto, che si estende su 390 mila metri quadri, ogni piano è occupato da 20 mila suini, che lì nasceranno e cresceranno, fino a passare per uno dei sei ascensori a disposizione, che possono caricare fino a 10 tonnellate, e andare al macello. In previsione a breve anche la costruzione di un grattacielo gemello. Difficile anche da immaginare: 1,2 milioni di maiali uccisi ogni anno.

mattatoio di ezhou in cina 2

Animali che non vedranno mai neanche un filo d’erba ma solo cemento, che vivranno in spazi privi di tutto, e il verbo "vivere" è senz'altro usato a sproposito. Non è solo la fine, quella che atterrisce, è la privazione di tutto: di ogni istinto, di ogni sentimento, di ogni motivazione. […]

mattatoio di ezhou in cina 4