PORCONE SUL VAGONE - UN 30ENNE INDIANO È STATO ARRESTATO PER AVER MOLESTATO UNA 15ENNE SUL TRENO VELLETRI-ROMA - LA RAGAZZA SI TROVAVA NEL VAGONE SEMIVUOTO QUANDO SI È AVVICINATO IL MOLESTATORE, CHE LE HA TAPPATO LA BOCCA E L'HA PALPEGGIATA - LA GIOVANE È RIUSCITA A URLARE, ATTIRANDO L'ATTENZIONE DEL CAPOTRENO E PROVOCANDO LA FUGA DEL MOLESTATORE, CHE È STATO RINTRACCIATO E FERMATO DALLA POLIZIA FERROVIARIA: SI TRATTA DI UN SENZA FISSA DIMORA...

Estratto dell'articolo di Tiziano Pompili per “il Foglio”

Sono stati momenti da incubo quelli vissuti mercoledì mattina da una 15enne che tornava da scuola sul treno Velletri-Roma. La ragazza, che frequenta un istituto di Velletri, era uscita in anticipo rispetto all'orario canonico e ha preso il treno delle 10.55, a quell'ora semivuoto. […] Poco prima di arrivare alla stazione di San Gennaro (a Genzano) dove la ragazza sarebbe scesa, si è avvicinato un 30enne di origine indiana che prima le si è seduto vicino, poi all'improvviso le è andato incontro e le ha tappato la bocca, palpeggiandola.

L'ALLARME

La ragazza, terrorizzata, si è divincolata ed è riuscita ad urlare provocando la fuga del 30enne che è andato a nascondersi in un altro vagone. Successivamente è arrivato il capotreno il quale ha notato la ragazza che piangeva e le ha chiesto che cosa fosse successo. Ascoltato il racconto della giovane, ha allertato immediatamente i due agenti della polizia ferroviaria di Ciampino presenti sul treno[…]

Gli agenti hanno rintracciato in poco tempo il 30enne indiano (un senza fissa dimora che vive in una zona di campagna di Velletri, segnalato altre volte per aver utilizzato il treno senza pagare il biglietto e in qualche caso per aver infastidito altre giovani ragazze), lo hanno fermato e identificato. Il soggetto successivamente è stato arrestato per il reato di violenza sessuale su minore ed è stato condotto presso il carcere di Velletri dopo la convalida dell'arresto. […]

I NUMERI

Nell'area della procura di Velletri, solo nel 2023, sono stati 105 i casi di violenze denunciati da molte donne italiane (di età compresa tra i 30 e i 50 anni), ma anche da un transessuale, da una minorenne e da un uomo maltrattato dalla compagna. Sul territorio ci sono diverse case rifugio per l'accoglienza di questo tipo ad Ariccia, Rocca Priora e Nettuno oltre al centro di ascolto antiviolenza presso il tribunale di Velletri e a quello gestito dal comune.