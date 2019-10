PORCONI AL GABBIO - VIDEO: DUE FIGLI DI PAPÀ ITALIANI DI 25 E 26 ANNI DICHIARATI COLPEVOLI DI STUPRO SU UNA COETANEA IN UN CLUB DI LONDRA – LA GIOVANE ERA UBRIACA ED È STATA TRASCINATA IN UNO SGABUZZINO DOVE È STATA VIOLENTATA E POI ESSERE ABBANDONATA IN UN BAGNO – I DUE SONO STATI RIPRESI MENTRE SI DAVANO IL CINQUE, SI CONGRATULAVANO E…

STUDENTI ITALIANI SI CONGRATULANO DOPO UNO STUPRO A LONDRA

Due studenti italiani di buona famiglia sono stati dichiarati colpevoli per aver stuprato una ragazza di 25 anni in un club di Londra. Ferdinando Orlando, 25 anni, e Lorenzo Costanzo, 26 anni, hano trascinato la 25enne ubriaca in uno sgabuzzino dove hanno abusato della ragazza che ha riferito di non ricordarsi nulla dello stupro e di essere stata troppo ubriaca per aver acconsentito a quel rapporto al Toy Room Club di Londra.

La violenza è durata 16 minuti. Poi la ragazza è stata accompagnata dai due in un bagno ed è stata abbandonata lì. Quando si è ripresa era in strada e aveva dolore ovunque. I due, invece, come è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza, si sono abbracciati e si sono dati il cinque, congratulandosi a vicenda.

Il procuratore Allison Hunter ha detto: «Dopo la violenza i due sono saliti su per le scale verso l'esterno e lì si sono abbracciati, hanno riso e hanno iniziato a guardare immagini sul cellulare. Hanno fatto gesti per simulare un rapporto orale e si sono congratulati a vicenda».

Orlando sta attualmente studiando per un diploma post-laurea in diritto internazionale e Costanzo sta seguendo un master post-laurea in economia e management. I due sono stati entrambi condannati per stupro dopo che è stato reso noto che la donna era troppo ubriaca per acconsentire al sesso.

Prima del processo, il team legale degli studenti ha presentato ripetute domande per dichiarare le prove inammissibili e hanno richiesto di sospendere il procedimento.

Il giudice Giles Curtis-Raleigh ha avvertito la coppia: «Accuse di questo tipo portano a una significativa pena detentiva»

