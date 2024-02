5 feb 2024 11:27

PORTATELA A LOURDES: SOFIA GOGGIA SI È INFORTUNATA UN'ALTRA VOLTA: STAGIONE FINITA! - LA SCIATRICE SI È ROTTA TIBIA E PERONE DURANTE L'ALLENAMENTO SULLE PISTE DI TEMU' IN PROVINCIA DI BRESCIA - LA 31ENNE NON POTRA' CONQUISTARE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA, DOVE ERA IN TESTA - LA VIA CRUCIS DELLA GOGGIA: SI FECE MALE PER LA PRIMA VOLTA NEL 2007, NON AVEVA ANCORA 15 ANNI - L'ADDIO AI MONDIALI DI CORTINA E L'ARGENTO OLIMPICO NEL 2022 A 23 GIORNI DA UN ALTRO INFORTUNIO...