21 ott 2023 17:25

IL PORTAVOCE DI HAMAS OSAMA HAMDAN ANNUNCIA LE NEGOZIAZIONI CON I MEDIATORI DI EGITTO E QATAR PER LIBERARE ALCUNI OSTAGGI MILITARI MA POI FA MARCIA INDIETRO: “FINO A QUANDO SARÀ IN CORSO L'AGGRESSIONE NEMICA DI QUESTO NON TRATTIAMO. LAVORIAMO CON TUTTI I MEDIATORI PER CHIUDERE IL DOSSIER DEI CIVILI APPENA LE CONDIZIONI DI SICUREZZA SARANNO OPPORTUNE”