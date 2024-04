LA PORTI UN VANNACCI A FIRENZE - LA LEGA PENSA DI CANDIDARE IL MILITARE ANCHE IN CONSIGLIO COMUNALE NEL CAPOLUOGO TOSCANO (OLTRE CHE ALLE EUROPEE), MA FRATELLI D’ITALIA FRENA. IL CAPOGRUPPO DEL CARROCCIO A PALAZZO VECCHIO, FEDERICO BUSSOLIN, INFILZA I MELONIANI: "STOP DI FDI A VANNACCI? ALLORA NO GIORGIA MELONI ALLE EUROPEE" - E IL GENERALE GODE TRA LE POLEMICHE: "MI FANNO VENDERE LIBRI..."

BORGHI (LEGA), 'BUONA IDEA DI CANDIDARE VANNACCI A FIRENZE'

(ANSA) - "L'idea di Federico Bussolin di candidare Vannacci anche per il consiglio comunale di Firenze mi sembra buona. Anzi, a giudicare dalle reazioni stizzite di tutti mi sembra ottima". Lo scrive sui social il senatore della Lega Claudio Borghi, rilanciando la proposta del capogruppo leghista a Palazzo Vecchio.

VANNACCI, LE STRUMENTALI POLEMICHE DEL PD MI FANNO VENDERE LIBRI

(ANSA) - "Ecco le strumentali polemiche su di me degli ultimi giorni e l'effetto sulla vendita del mio libro 'Il mondo al Contrario'. Grazie PD e grazie Onorevole Morani e Prof Revelli. Per non dimenticare nessuno, anche Fratoianni, Bonelli e Piccolotti il loro lo hanno fatto! Grazie a tutti! Il 30 aprile è iniziato da solo 1 ora!".

Lo ha scritto nella notte su Facebook Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle Europee, pubblicando un grafico delle vendite del suo primo libro. Non è sarcastico invece il ringraziamento che più tardi il generale ha dedicato a Gianni Alemanno, protagonista di un'intervista in cui ha sostenuto che Vannacci "farà bene alla Lega e porterà valore aggiunto in Europa". "Grazie Gianni Alemanno. Correttezza, rispetto e onore... Anche in politica sono possibili!", il post di Vannacci..

LEGA FIRENZE, STOP FDI SU VANNACCI? ALLORA NO MELONI A EUROPEE

"Il capogruppo di FdI fa un appunto giusto: ognuno pensi alla sua lista. È giusto anche che ognuno mantenga la dovuta serietà, se ti candidi alle Europee vuol dire che vuoi fare il parlamentare europeo: quindi il collega Draghi leverà Giorgia Meloni dalle liste per le Europee? A quel punto siamo tutti pronti a fare passi indietro".

È quanto replica il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin alle dichiarazioni del capogruppo Fdi Alessandro Draghi su una possibile candidatura del generale Roberto Vannacci, nelle file del Carroccio, in Consiglio comunale.

