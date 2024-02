PORTOFINO, GROSSA ROGNA – L’IMPRENDITORE MAURIZIO RAGGIO, EX COMPAGNO DELLA CONTESSA FRANCESCA VACCA AGUSTA E GIA’ UOMO DI FIDUCIA DI CRAXI, SI SCONTRA CON IL SINDACO DI PORTOFINO MATTEO VIACAVA SUL CAMBIO DEL PIANO URBANISTICO E SULLO STOP AL PARCHEGGIO – “HA UN CONFLITTO D’INTERESSE. VIACAVA MI RISULTA COINVOLTO IN UN’ALTRA INDAGINE PER RICETTAZIONE PERCHÉ VENDEVA BORSE CONTRAFFATTE NELLA SUA TABACCHERIA” - LA PROCURA DI GENOVA HA APERTO UN FASCICOLO, AL MOMENTO CONTRO IGNOTI, PER ABUSO D’UFFICIO

Alfio Sciacca per il "Corriere della Sera"

Proprio ieri la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per abuso d’ufficio. Anche se al momento non ci sono indagati, i protagonisti della disfida sono ben noti. Come l’oggetto della disputa che si consuma tra gli angusti spazi di piazzetta della Libertà, ad appena 300 metri dalla Marina di Portofino. Luoghi belli e spesso impossibili, per l’incontenibile flusso di turisti e vacanzieri mordi e fuggi.

Da qui l’idea di realizzare un parcheggio sotterraneo per oltre 300 posti auto a ridosso di Piazza della Libertà.

Un piccolo «sogno a occhi aperti» per un personaggio che non passa certo inosservato.

Lui è Maurizio Raggio, 65 anni, ex compagno della contessa Francesca Vacca Agusta, morta precipitando dalla scogliera dalla sua Villa Altachiara. L’ex uomo di fiducia di Bettino Craxi, più volte al centro di inchieste giudiziarie, oggi fa l’imprenditore e si divide tra Stati Uniti e Italia. Nella perla della Liguria è da poco diventato azionista di riferimento della «Immobiliare Portofino Srl».

«In Italia — assicura, rispondendo al Corriere dal Messico — è la mia unica attività, il resto dei miei interessi sono Oltreoceano, dove vivo gran parte dell’anno. Rientro a Portofino tre mesi l’anno».

È stata la sua società ad acquistare l’area sulla quale si immagina di realizzare il parcheggio: «A giorni renderemo pubblico il nostro progetto». Che però rischia di non vedere mai la luce perché a schierarsi contro sembra esserci il sindaco Matteo Viacava e tutto il Consiglio comunale di Portofino. «Con il sindaco ci conosciamo da tempo — spiega —, prima di passare alle vie legali l’ho cercato più volte, un giorno l’ho pure fermato per strada in modo da chiarirci. Ma lui non mi ha dato nemmeno retta».

E prima che venisse presentato il progetto del parcheggio Giunta e Consiglio hanno modificato il Piano urbanistico comunale (Puc), definendo l’area di proprietà della «Immobiliare Portofino» non più edificabile. Le relative delibere portano anche la firma del sindaco.

Ma a detta di Raggio e dei suoi legali Viacava avrebbe interessi diretti su quei terreni.

«All’interno — denunciano — c’è un capannone dato in gestione al padre del sindaco, Giacomo Viacava, che è anche titolare di un’azienda per la lavorazione del legno e della quale lo stesso primo cittadino risulta dipendente». Da qui l’esposto presentato in Procura per «l’evidente conflitto di interessi». E ieri i pm hanno aperto il fascicolo per abuso d’ufficio, che potrebbe riservare ulteriori sviluppi.

Ma è possibile un conflitto così palese? «Anche a me sembra strano — replica sibillino Raggio —. Del resto Viacava mi risulta coinvolto in un’altra indagine per ricettazione perché vendeva borse contraffatte nella sua tabaccheria». La frecciata fa riferimento a un altro «incidente» giudiziario in cui è incappato il primo cittadino di Portofino. Che da parte sua, al momento, preferisce tacere. Non risulta raggiungibile al Comune e nega di essere lui anche al suo telefonino. In attesa degli accertamenti della Procura resta solo la versione di Raggio.

«Sia chiaro, la mia non è una battaglia contro Viacava — assicura —. Io sono interessato solo a migliorare la vivibilità di Portofino. Arrivare d’estate è un’autentica tragedia e il parcheggio risolverebbe il problema dell’accesso via terra. Decongestionerebbe il borgo e non avrebbe impatto ambientale, perché è tutto sotterraneo, mentre all’esterno è previsto un grande parco. In più immaginiamo di realizzare un punto di primo soccorso e un servizio di raccolta rifiuti».

