La voce della trattativa in dirittura d'arrivo girava da qualche settimana: Bill Gates sta comprando la villa di via San Giorgio, che tutti a Portofino chiamano il "Castello". Poi sono arrivate le inserzioni e in questi giorni la conferma dell'affare concluso: l'immobile più prestigioso del borgo, 1.200 metri quadri, oggi diviso in dodici mini appartamenti con ascensore che porta alla spiaggetta privata sottostante, è passato di mano.

A portare a termine l'operazione, attraverso la società "Four Seasons", è stato proprio il multimiliardario americano, attualmente al quarto posto nella classifica dei ricconi che Forbes pubblica ogni anno (129 miliardi di dollari di patrimonio personale, preceduto da Elon Musk, Jeff Bezos e un altro "portofinese" come Bernard Arnault). Il fondatore di Microsoft avrebbe acquistato il castello con l'obiettivo di farne un hotel di lusso, per la sua catena "Four Seasons" acquisita nel 2021 a 2,2 miliardi di dollari dal principe saudita Alwaleed bin Talal.

La cifra si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. Le conseguenze di questa cessione record sono attualissime, perché gli inquilini vip che finora hanno vissuto negli appartamenti stanno già organizzando il trasloco. Avranno tempo fino al 31 ottobre. Tra gli interessati anche le famiglie Loro Piana e Armani (qui vive la sorella minore di Giorgio, Rosanna). […]

[…] Dopo alcuni anni poco movimentati dal punto di vista delle acquisizioni immobiliari e commerciali, il borgo negli ultimi mesi sta conoscendo un nuovo boom di compravendite di grandissimo prestigio. A parte la rosea villa di Piersilvio Berlusconi in via di restauro, negli ultimi mesi ci sono state le acquisizioni di Dolce e Gabbana, Jacquemus e Louis Vuitton. Mentre è stato soprattutto il gruppo francese guidato dal magnate Bernard Arnault ad aver messo Portofino nel mirino facendone quasi una propria dependance italiana. Ha acquistato l'hotel Splendido (numero 20 al mondo tra gli hotel, secondo Condè Nast Traveller) più lo Splendido Mare e ancora i mitici bagni Fioree la Langosteria nella vicina Paraggi.

E adesso arriva Bill Gates. Le cui mire alberghiere però dovranno giocoforza tenere conto della necessità di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Il castello di Portofino è infatti a uso "abitativo residenziale" e per modificarne la destinazione servirà il via libera sia del Comune sia dell'ente Parco di Portofino. E su questo il sindaco Matteo Viacava ieri ha già chiarito: «Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Siamo contenti che una persona così importante abbia dimostrato interesse per Portofino. Ma le regole sono regole e vanno rispettate da tutti».

