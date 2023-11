A PORTOFINO SI SFRATTA UN RICCONE PER ACCOGLIERNE UN ALTRO – IL LENTO ADDIO DEGLI INQUILINI DI VILLA SAN GIORGIO, IL CASTELLO DI 12 STANZE CHE OSPITAVA ROSANNA ARMANI, GIACOMO LORO PIANA E CARLA SOZZANI: SEI MESI FA HANNO RICEVUTO LA LETTERA DI SFRATTO E DA ALLORA SONO ESPLOSI I RUMORS SUL POSSIBILE PASSAGGIO DEL CASTELLO A BILL GATES E AL SUO GRUPPO FOUR SEASON – DAGLI STATI UNITI SMENTISCONO, MA I FURIBONDI INQUILINI NON CI CREDONO: “UN POSTO COSÌ? NON ESISTE, NON LO CERCO NEMMENO...”

il castello di portofino 4

Per lei era un luogo dell’anima: «L’ho sempre amato quel castello: la veduta sui due mari… la galleria di roccia… la grotta con la lampadina… il silenzio...». E poco importava a Rosanna Armani se la vita nella torre era scomoda e rischiosa: «Aveva il fascino della cosa unica, mi ha emozionato fin da quando sono entrata la prima volta, io ho bisogno di quell’emozione per abitare una casa, non dei pavimenti in marmo e dei cristalli… sarà stata anche vecchia e scrostata ma eravamo in sintonia […] Prima che qualcuno mi mettesse alla porta… diciamo che ho giocato d’anticipo».

rosanna armani 2

Dietro c’è la storia per certi versi surreale di questa Villa San Giorgio che a Portofino tutti chiamano il Castello, 12 stanze per 1200 invidiatissimi metri quadri. […]

«L’ha comprata Bill Gates, ne farà un albergo di lusso», è stata la scossa che ha fatto tremare il porticciolo. «Non è vero, smentiamo ogni coinvolgimento in questo investimento di mr. Bill Gates», hanno tuonato da oltreoceano le società del magnate americano, come ha riferito l’ente Stati Generali del Patrimonio italiano, smentendo così la notizia. Ma a Portofino, nonostante il categorico comunicato, non ci credono.

I più sembrano convinti che qualcuno per conto di Gates e del gruppo Four Season, del quale detiene il 75% del pacchetto (il 25 % è del principe saudita Alwaleed bin Talal) abbia messo le mani sul gioiello del Tigullio di proprietà dell’imprenditore della cantieristica genovese Ferdinando Garrè. Il quale, al momento, tace limitandosi a comunicare lo «sfratto» ai suoi famosi inquilini. Tanti saluti ad Armani, Loro Piana, Sozzani...

il castello di portofino 3

«Nessun coinvolgimento di Cascade che cura gli investimenti personali di mr. Gates né della compagnia alberghiera Four Seasons controllata da Cascade», hanno replicato gli altri.

Comunque sia, in questi giorni tutti gli ospiti vip hanno lasciato mestamente le loro abitazioni. «Garrè mi ha scritto sei mesi fa per dirmi che avrei dovuto liberare la casa fra ottobre e novembre, poi non l’ho più sentito», ricorda Rosanna Armani. Anche lei parla di Gates come del futuro di Portofino. Da dove le arriva questa notizia? «Dalla piazzetta e dalla mia governante». E se fosse una bufala? «In ogni caso dovevo andarmene, esiste un contratto per cui se il proprietario mi vuole mandar via scrive... lo vedrò quando verrà a prendersi l’ultimo affitto». Quanto al mese? «Mi fa fare dei conti che non ho mai fatto, sui 2-3 mila euro, credo. Un buon prezzo ma tenga conto che per certe cose è tremendo perché la salita è bella faticosa».

giacomo e franco loro piana

Sotto di lei c’è Giacomo Loro Piana, erede del celebre marchio del cashmere passato ai francesi di Lvmh. O meglio, c’era. Occupava un bell’appartamento con giardino. «Già, me ne sono dovuto andare pure io ma preferirei non parlare, anche perché non so nulla di ciò che sta succedendo. Voi piuttosto sapete qualcosa in più?».

«Furibonda»

Nell’altra ala della villa ha invece abitato a lungo la gallerista Carla Sozzani. «L’ho lasciato alla fine di ottobre dopo 23 anni, con grande dispiacere perché un altro posto così bello non esiste al mondo... non lo cerco nemmeno».

carla sozzani

Chiunque arrivi a Portofino dovrà fare i conti con i vincoli di legge. Il sindaco Matteo Viacava l’ha detto chiaro: «Non diventerà un albergo, può avere solo un uso residenziale».

Rosanna Armani ci crede poco: «Lì tutto è vincolato e tutto si svincola, basta togliere qualcosa dalla lista dei desideri». Lei è davvero triste. Cosa farà ora, lascerà Portofino? «Sono talmente furibonda che non ho nemmeno voglia di prendere in considerazione il discorso». La torre si svuota, la favola è finita.

