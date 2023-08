IN PORTOGALLO È VENUTO ALLA LUCE IL PRIMO BAMBINO TRAMITE FECONDAZIONE POST MORTEM: IL PADRE, IL 29ENNE HUGO NEVES FERREIRA, E' DECEDUTO NEL 2019 A CAUSA DI UN CANCRO, MA HA FATTO CONGELARE IL SUO SEME CON LA SPERANZA DI DARE ALLA MOGLIE UN FIGLIO - DOPO UNA DURA BATTAGLIA PER AVERE UNA LEGGE CHE CONSENTISSE L’INSEMINAZIONE POSTUMA NEL PAESE, LA DONNA HA PARTORITO IL BAMBINO E...

Alle 11:09 di mercoledì 16 agosto è nato Hugo Guilherme Castro Ferreira, il primo bambino concepito e venuto alla luce tramite fecondazione post mortem in Portogallo. Il padre, il 29enne Hugo Neves Ferreira, era infatti morto nel 2019 a causa di un cancro aggressivo.

Prima di perdere la vita aveva espresso il desiderio – con tanto di autorizzazione scritta – che il suo seme fosse congelato, conservato e utilizzato per coronare il sogno di dare un figlio alla moglie Ângela Ferreira, anche dopo la sua scomparsa. Ci sono voluti diversi anni e una durissima battaglia civile da parte della donna per arrivare alla procedura di fecondazione assistita con lo sperma del defunto marito.

Ora, finalmente, il piccolo è nato presso il Centro Materno-Infantil do Norte a Porto, portando luce in una famiglia trafitta dal dolore.

[...] La legge in Portogallo non prevedeva l'inseminazione post mortem, per questo la signora Ferreira ha promosso una “Iniziativa Legislativa dei Cittadini” ad hoc che è stata firmata da oltre 100.000 portoghesi.

La proposta è finita in Parlamento ed è stata approvata nell'autunno del 2020, come spiegato da algarvedailynews, tuttavia il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa l'ha inizialmente respinta, soprattutto per una questione di incertezze legali sul tema dell'eredità. Il dibattito pubblico è proseguito serratissimo nel Paese iberico, sino al raggiungimento di una quadra il 5 novembre del 2021, quando il presidente portoghese si è deciso a promulgare la legge, inserendo una modifica per l'inseminazione post mortem nella Legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). [...]

A seguito della vittoria legale, la donna ha iniziato a prepararsi per sottoporsi alla procedura di inseminazione assistita con lo sperma del marito, criopreservato a una temperatura inferiore ai 130° C. In genere viene lasciato da coppie che intendono ritardare un gravidanza, da uomini che partono per il fronte o devono sottoporsi a terapie che possono compromettere la fertilità, o più semplicemente da donatori che arricchiscono le banche del seme.

