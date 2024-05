POSA IL TELEFONINO, SOMARO! - L'USO PRECOCE DI SMARTPHONE E SOCIAL MEDIA IMPATTA NEGATIVAMENTE SUL RENDIMENTO SCOLASTICO DEI BAMBINI - CHI HA CREATO UN PROFILO SOCIAL PRIMA DELLA QUINTA ELEMENTARE, ALL’ESAME DI TERZA MEDIA HA AVUTO UNA VALUTAZIONE INFERIORE DI QUASI UN PUNTO RISPETTO AGLI ALTRI - IN ITALIA IL LIMITE PER CREARE UNA PAGINA SULLE PIATTAFORME E' DI 14 ANNI, MA UN TERZO DEGLI STUDENTI AMMETTE DI…

Estratto dell'articolo di Sara Bernacchia per “la Repubblica”

L’uso precoce dei social network da parte di bambini e ragazzi influisce negativamente sul loro rendimento scolastico, nonché sul grado di soddisfazione e benessere generale. Lo dicono i numeri: chi ha creato il proprio profilo prima della quinta elementare, all’esame di terza media ha avuto una valutazione inferiore di quasi un punto (0,9) rispetto a chi non è sbarcato sui social o lo ha fatto dopo l’esame.

È quanto emerge dai dati raccolti nella prima fase del progetto Eyes Up (EarlY Exposure to Screens and Unequal performance), ideato e coordinato dal dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano con il sostegno di Fondazione Cariplo, […]. Le prime evidenze arrivano dall’analisi dei questionari compilati da 6.609 studenti lombardi di seconda e terza superiore. […]

La correlazione negativa tra l’accesso precoce allo smartphone e il rendimento scolastico era già nota. Adesso, per la prima volta in Italia, si guarda nello specifico all’uso dei social. E i numeri non rassicurano: il 30 per cento degli studenti dice di aver creato il primo profilo in prima media (quindi tra i 10 e gli 11 anni), il 24,9 in seconda e il 17,2 in terza. Sempre, quindi, prima dei 14 anni che la legge italiana fissa come limite minimo per sbarcare sui social.

[…] spiega Marco Gui, direttore del centro di ricerca Benessere digitale della Bicocca — . Non tutte le attività che i ragazzi svolgono in rete sono dannose: è responsabilità di noi adulti capire quali possono essere positive. In generale, è la fruizione passiva a risultare più problematica e i social possono spingere in questa direzione».

Tik-Tok, la piattaforma che va per la maggiore tra gli adolescenti, infatti, con video brevi proposti in rapida successione, porta proprio a una fruizione più passiva e compulsiva rispetto a social come Facebook, che sollecitano l’interazione. Restano, in ogni caso, le criticità legate all’accesso precoce allo smartphone: il 44,8% degli studenti (la maggioranza) lo ha ricevuto in prima media (periodo in cui il 46% ha iniziato a usare le app di messaggistica), ma non mancano casi limite, come l’1,2% di ragazzi (44 maschi e 37 femmine) che ha avuto il telefonino a 6 anni. Età in cui 21 studenti (6 femmine e 15 maschi) hanno attivato il loro profilo social, evidentemente per volere dei genitori. […]

