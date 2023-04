LA POST-VERITÀ È DIVENTATA REALTÀ – COME SAREBBERO I FUNERALI DI BERLUSCONI? È QUELLO CHE HA CHIESTO IL “CREATIVE STRATEGIST” CLAUDIO RICCIO AGLI ALGORITMI DI MIDJOURNEY, CHE HANNO CREATO DELLE IMMAGINI IPER REALISTICHE E IMPRESSIONANTI: CI SONO BRUNO VESPA DISPERATO, PUTIN SOMMESSO, MUSK E TRUMP, "PRE-FICHE" BONE IN LACRIME E RAGAZZE CHE SI FANNO SELFIE. IL TUTTO, MENTRE LA BARA D'ORO DEL CAV SFILA IN PIAZZA DUOMO, A MILANO, E QUALCUNO STAPPA CHAMPAGNE – “ESISTERÀ ANCORA LA VERITÀ? SAREMO CAPACI DI CREDERE ANCORA A UNA IMMAGINE?"

Estratto dell’articolo di Pietro Deragni per www.wired.it

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 13

Sarebbe potuto avvenire per il Papa, per Donald Trump, Elon Musk, Sergio Mattarella. Invece è successo per Silvio Berlusconi.

Qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere all'intelligenza artificiale di immaginare il funerale dell'ex presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e patron di Mediaset.

vladimir putin ai funerali di silvio berlusconi foto creata con l intelligenza artificiale da claudio riccio

Al leader di Forza Italia, da una settimana ricoverato in terapia intensiva, facciamo i migliori auguri di pronta guarigione.

Del progetto, realizzato dal creative strategist di Latte Creative e insegnante di Etica della comunicazione allo Ied di Roma, Claudio Riccio [...] parliamo perché è rilevante osservare come, utilizzando descrizioni testuali per istruire gli algoritmi di MidJourney, si possano ottenere immagini di grande verosimiglianza. Un tema che ha accesso il dibattito sui rischi connessi a un uso improprio dell'Ai.

CLAUDIO RICCIO

Il dibattito

Il co-autore di queste immagini a Wired, ha spiegato cosa lo abbia spinto a realizzare questo macabro ma singolare esperimento.

“Con questa provocazione quello su cui mi interessava porre l'accento non è certo la vicenda politica e tantomeno umana di Berlusconi - dice Riccio -. Il funerale di Berlusconi, tra cerimonie di Stato e contestazioni pubbliche mi è parso uno scenario adeguato a sperimentare questo strumento.

A troppe persone sfugge un aspetto cruciale della rivoluzione industriale e culturale in atto: nel giro di poche settimane potrebbe cambiare drasticamente il nostro rapporto con la conoscenza e l'informazione”.

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 9

In questi ultimi mesi strumenti privati come MidJourney stanno facendo enormi passi avanti, facendo un enorme balzo in avanti nella loro capacità di generare immagini verosimili. Riccio, per esempio, ci ha fornito due immagini sempre legate a questo tema, ma realizzate con due versioni diverse di MidJourney.

“Nelle due queste immagini si può vedere come lo stesso prompt generi immagini radicalmente diverse usando la v1 di marzo 2022 e la v5 di marzo 2023. In un anno la differenza è impressionante”, dice.

bruno vespa ai funerali di berlusconi foto creata dall intelligenza artificiale

“Con questo tasso di crescita, nel giro di settimane, al massimo mesi, avremo strumenti con cui sarà possibile realizzare immagini del tutto indistinguibili a occhio nudo da una vera fotografia - sostiene Riccio -. Chiunque, senza particolari competenze professionali, potrà generare immagini apparentemente frutto di una macchina fotografica professionale, magari quella di un foto reporter.

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 16

Vedremo foto di guerra che ritraggono soldati russi sterminare soldati israeliani in Siria. Grandi metropoli occidentali distrutte da un alluvione. Cristiano Ronaldo che prende a schiaffi un tifoso all'uscita dall'allenamento. Dei migranti sbarcare sulle coste italiane sventolando la bandiera di Fratelli D'Italia... ma anche e soprattutto immagini estremamente credibili e meno paradossali di quelle che ho descritto o rappresentato, ma drammaticamente false e in grado di circolare in modo incontrollato sulle piattaforme che usiamo ogni giorno”.

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 14

Queste foto e queste affermazioni lasciano diversi dubbi aperti, si chiede Riccio: "Cosa accadrà al nostro rapporto con le informazioni audiovisive? Riuscirà il giornalismo a riconquistare la credibilità necessaria a tornare a essere "l'unica fonte attendibile"? Che fine farà il citizen journalism? E soprattutto: esisterà ancora la verità? Saremo capaci di credere ancora a una immagine?". Vedendo queste immagini del funerale di Berlusconi, viene proprio da chiederselo. […]

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 9

