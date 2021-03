POSTA! - UN ANNO FA IL PRIMO DPCM #IORESTOACASA. “GIUSEPPI” CONTE HA IMPIEGATO 11 MESI PER RISPETTARLO! - ENRICO LETTA: "HO IL PD NEL CUORE, MA HO BISOGNO DI 48 ORE PER DECIDERE". HA BISOGNO DEL NULLA OSTA DELLE SARDINE? – 2021. ALLA FINE, AGNELLI FECE DELLA JUVENTUS UNA FERRARI. LETTERALMENTE…

GIUSEPPE CONTE DPCM MODE BY CARLI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Covid, un anno fa il primo Dpcm #iorestoacasa. Giuseppi ha impiegato 11 mesi per rispettarlo!

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, guida dem, Enrico Letta: "Ho il Pd nel cuore, ma ho bisogno di 48 ore per decidere". Ha bisogno del nulla osta delle Sardine?

L.Abrami

enrico letta

Lettera 3

Caro Roberto,

Juventus- Porto, Ferrari-Mercedes, cioè gli Agnelli e le comiche di Gianni e Binotto.

Giancarlo Lehner

Lettera 4

Caro Dago, il presidente Mattarella si presenta allo Spallanzani di Roma per farsi vaccinare e gli fanno fare la fila. Ma che razza di paese siamo? Non lo hanno riconosciuto?

Di Pasquale

Lettera 5

Caro Dagospia

SERGIO MATTARELLA SI VACCINA ALLO SPALLANZANI

Leggo nella tua rubrica "il divano dei Giusti" che questa notte andrà in onda in tv un film cult del 1973 dal titolo "La Padrina" .

Visto il titolo di chiara derivazione boldriniana è prova evidente che le tre note cariatidi erano in piena attività già da quell'anno.

Lettera 6

Caro Dago, la Consulta chiede una legge a tutela dei bambini figli di coppie omosessuali. Bisogna affidarli a coppie etero?

A.B.

Lettera 7

la padrina

Caro Dago, durante una cerimonia alla Casa Bianca, Joe Biden dimentica il nome del segretario della difesa degli Stati Uniti e persino il ruolo. È questo signore ha in mano la "nuclear football"? Poveraccio. E meno male che voleva farla togliere a Donald Trump!

Berto

Lettera 8

Dagovski,

2021. Alla fine, Agnelli fece della Juventus una Ferrari.

Letteralmente.

Aigor

agnelli cr7 paratici

Lettera 9

Caro Dago, Covid, Istat: "La pandemia ha duramente frenato la speranza di vita". Anche chi governa ha dato il massimo in tal senso.

Mark Kogan

Lettera 10

Caro Dago, le cosiddette "sardine" ,che con la loro inconsistenza e nullità riescono a far sembrare i grillini degli...statisti (pensa te!) sono evidentemente alla ricerca di una sistemazione in politica. Non si spiega altrimenti il loro inconcludente agitarsi, tipico dei nullafacenti, invece di trovarsi un posto di lavoro! Molto meglio la politica che lavorare come insegnano i grillini..

FB

JUVENTUS BILANCIO ANDREA AGNELLI

Lettera 11

Caro Dago, Covid, un anno fa il primo lockdown. Cos'è cambiato da allora? Che abbiamo un anno in meno da vivere.

Oreste Grante

Lettera 12

Dago, il 99% degli arrestati per le devastazioni e i furti nei negozi del centro di alcuni mesi fa, sono stranieri. I loro padri sono migrati in Italia per lavorare e dar loro un futuro e noi che li abbiamo accolti ora ci ritroviamo una seconda generazione di criminali!

PAPA FRANCESCO IRAQ

Vanno espulsi e rimandati nel Maghreb, visto la maggior parte di loro ha lì la propria origine. E' ora di finirla col buonismo da salotto: i criminali e chi non si integra va espulso e ove avesse già acquisito la Cittadinanza italiana, questa gli va revocata senza pietà e se la legge non lo prevede, la legge la si cambia!

Basta buonismo. Basta stranieri liberi di delinquere!

PS E mo, caro Dago: pubblicami se non sei tu stesso un radical chic!

Francesco Polidori

PAPA FRANCESCO IRAQ

Lettera 13

Caro Dago, Bergoglio: "Mai un Papa era stato nella terra di Abramo. La Provvidenza ha voluto che accadesse ora come segno di speranza". Uno così dovrebbe prendersi Casalino come portavoce.

F.T.

Lettera 14

Caro Dago, nella formazione tipo delle Sardine, spicca

al femminile la presenza della rossa Jasmine Cristallo.

MATTIA SANTORI

Nelle partite iniziali scendeva in campo Giulia Trappoloni.

Non è che il Mister ha cambiato modulo e l’ha relegata in panchina ?

Saluti, Labond

Lettera 15

Esimio Dago,

noto con sottile piacere che tutte le trame da te auspicate piano piano si stanno sciogliendo.

Letta segretario PD in chiave anti renziana, Conte capo dei 5Stelle con sondaggi in ascesa, Salvini che fa il cattivone accordandosi con i sovranisti europei (e il tuo amico Giogetti che dice??) e Draghi, il grande Draghi, che per adesso sta facendo peggio pure del Conte bis (decreto Sostegno a quando? ah saperlo...) anche se sulle nomine "giuste" non ha perso tempo.

JASMINE CRISTALLO MATTIA SANTORI

E' inutile che tu come il 90% dei giornaloni sbavate dietro il banchiere, se questo non farà il bene del popolo sarà sfanculato molto più velocemente del tuo odiato Conte.

Il tuo devoto Andibi.

Lettera 16

Egregio Dago,

saresti così gentile da girare al Cts ed agli esperti che popolano i canali televisivi

la seguente domanda: Nella confinante Svizzera, hanno sciato in centinaia di stazioni invernali dai primi di dicembre ad oggi. Perché non ci sono le migliaia di contagi paventati per l'Italia? C'é qualche motivo che ci sfugge o gli Elvetici hanno nascosto un ecatombe?

MARIO DRAGHI

Grazie e cordialità

Lettera 17

Caro Dago,

ma dopo le nomine, i primi atti e decreti, possiamo iniziare a dire che il governo Draghi è forse uno dei peggiori governi nella storia dell'Italia repubblicana?

Cordialmente,

Roberto Peruzzi

Lettera 18

Zingaretti ha fatto bene a dimettersi, ora almeno sappiamo chi è e tutto quello che non ha fatto! Lesteve

LUNA ROSSA TEAM NEW ZEALAND

Lettera 19

Caro Dago, Coppa America, la Gazzetta definisce "Kiwi" il Team New Zealand. Occhio, perché è irrispettoso. È come definire "mangiafagioli" i messicani, potrebbe arrivare la sospensione dell'account sui social.

Benlil Marduk

Lettera 20

Caro Dago, Virginia Raggi dopo la sentenza sul "Mondo di mezzo": «È stato uno dei momenti più bui per Roma». Ha detto.bene, "uno". L'altro è stato la sua elezione a sindaco...

intervista cbs oprah a meghan and harry (foto 2)

Furio Panetta

Lettera 21

Dago darling, speriamo che prima o poi i media ci facciano sapere cosa ne pensano i Maori (diventati - a furor di media - esempio di "buoni selvaggi", nonostante certe loro antiche pratiche), della Nuova Zelanda sulla querelle Harry&Meghan vs. Buckingham Palace, che tanto appassiona (sempre a furor di media) il mondo.

Come tutti sanno, la Nuova Zelanda é una monarchia parlamentare con a capo la sua graziosa maestà Elisabetta II. Nessuno pensa (forse per razzismo al contrario, date le sue origini assai teutoniche) al nonno paterno di Harry: Filippo d'Edimburgo, che sta lottando tra la vita e la morte. Filippo come nascita appartiene al casato germano-danese Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Battenberg.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

Battenberg fu poi tradotto in inglese come Mountbatten. Del resto la dinastia dei Windsor fino a circa un secolo fa, era conosciuta come quella degli Hannover e Sassonia-Coburgo-Gotha. E poi c'era una volta una duchessa di Windsor (Wallis Simpson), americana anche lei e pluridivorziata, che di classe ne aveva da vendere. Altro che Meghan, se non é probito dirlo. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 22

juventus porto 4

Sempre presente Dago,

la crisi del PD somiglia a quella della Juve; analoghe lotte interne, politica sbagliata e cavoli vari, si leggono analisi simili nei due temi in corso da parte di chi ci campa dando in pasto il proprio argomentare. Mughini accenna che la sconfitta della Juve è una tragedia shakesperiana, Sconcerti scrive il solito necrologio, Sky convoca la Cassazione sportiva aziendale ed emana sentenza. E se l 'ultimo degli Agnelli incaricato dalla holding alla presidenza andasse in studio un paio di volte nello studio di Barbara ?

Saluti - peprig -

Lettera 23

Caro Dago, presi i ragazzi che saccheggiarono Torino nella notte di guerriglia del 26 ottobre 2020. Sono membri delle bande che crescono in periferia, gran parte sono figli di migranti marocchini o egiziani.

juventus porto 6

Si cominciano a vedere i primi risultati dell'accoglienza indiscriminata. Quella che fa entrare tutti senza sapere che cosa vengono a fare e come camperanno. Tanto per dimostrarsi buoni e "umani". Ma se non si cambia rapidamente linea sarà un disastro per tutti. Per noi e per i nuovi arrivati.

Sandro Celi

Lettera 24

Ciao Dago,

torta con la faccia di mussolini

ma l'idea di chiedere anche ai veterinari di vaccinare è stata accantonata? Mica pensiamo ai pasticceri che usano siringhe per riempire i krapfen....i veterinari hanno sensibilità e precisione analoga a quella dei medici, degli odontoiatri e degli infermieri che - come si sa - pèurtoppo non bastano.

Luca

Lettera 25

Caro Dago, ho appena letto sul tuo sito la surreale storia della "torta fascista" regalata a Napoli, articolo corredato da varie foto del Duce, attento che rischi una denuncia per apologia del fascismo!

FB

LARA LUGLI

Lettera 26

Ciao Dago nè

ti saluto come si usava a Turin, la nobile città architettata da Juvara prendendo come esempio Parigi con i principi regnanti che parlavano francese, anche quando calarono a Roma dopo il buco a Porta Pia. Con i disordini dei figli dei magrebini e le decine di arresti possono dire di aver attualizzato il rapporto con la Parigi attuale imitandone la banlieu.

Saluti - peprig -

Lettera 27

Caro Dago, in questa repubblica delle banane, dove tutto è il contrario di tutto, ci martellano ogni giorno sul rispetto della donne, sul rispetto dei generi, della diversità... dei mei coijoni.

la torta con la faccia di mussolini

Il caso della pallavolista Laura Lugli è emblematico. Mentre si sperticavano per farci apprezzare lo sport praticato dalle donne, quelle capaci di vincere all'estero ciò che i maschi non erano capaci, quelle che erano esempio di integrazione e tutta la minestra che fa sempre bene al marketing, scopriamo che un'atleta firma un contratto di lavoro, che dovrebbe essere lavoro, e poi non ha il diritto di restare in cinta!

Ma in che cazzo di democrazia stiamo? Ma questi signori chi cazzo sono? A mio avviso, lo stress della situazione ha persino inciso sull'aborto spontaneo.

Spero che la Lugli faccia causa a quest'azienda di negrieri e che la citi per danni morali e materiali. Spero che riesca a spillare alla società tanti di quei soldi da farla fallire.

Mi aspetterei anche dei segnali dal mondo delle femministe del cazzo, sempre attente quando si tratta della coniugazione delle parole, mai quando si tratta di problemi veri. Inoltre, la federazione dovrebbe sanzionare il comportamento scorretto della società in maniera esemplare.

GENERALE RODOLFO SGANGA

Infine, una parola per gli sponsor: Spero che vengano puniti dalla gente. Questi pezzi di merda sono sempre in prima linea nella pubblicità progresso, salvo poi tenere questi comportamenti ignobili.

Johnkoenig

Lettera 28

Caro Dago, ma lo sa il generale Rodolfo Sganga che a decidere i colori nostra della bandiera nazionale é stato un generale corso, divenuto Imperatore d' Europa per il suo indiscusso genio militare? Forse il generale si scrive i discorsi da solo, armato di atroce banalità e affamato di effimera banalità social.

P.S. Il generale pare abbia studiato molto

Ma quante battaglie ha vinto? Chiedo ai vostri colleghi del Giornale di famiglia (Berlusconi ovviamente)