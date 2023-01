POSTA! - CARI LORD ANGLO-SCANDINAVI CASUALMENTE PRECIPITATI TRA NOI SELVAGGI MEDITERRANEI, A VOI DICO: TORNATEVENE A CASA VOSTRA A SUCCHIARE BARRETTE DI CARNE DI RENNA ESSICCATA E A FARE L’APERITIVO CON IL LATTE DI ALCE A -30 SOTTO ZERO. I VOSTRI DELICATISSIMI PARGOLI, CHE SVILUPPANO STATISTICAMENTE UNA FORMIDABILE ATTITUDINE AL SUICIDIO GIOVANILE CE LI RISPARMIAMO VOLENTIERI, NOI SCHIAFFEGGIATI DA SOLE, VITA ED EMOZIONI CHE PER VOI POTREBBERO RISULTARE PERSINO LETALI. UN “MEDITERRANEO” TIÈ!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, l'Ue convoca l'ambasciatore dell'Iran: "Fermare subito le esecuzioni". Subito!!! Mentre quelle in Cina o il massacro di' Giulio Regeni in Egitto vanno benissimo...

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Saluti, Usbergo

BENEDETTO MINEO

Caro Dago, Uffizi, biglietto a 25 euro in alta stagione contro il caro-energia. E se uno si illumina le opere d'arte col proprio smartphone?

Jantra

Lettera 3

Dagovski,

Mr. Prezzi. L’ennesima Autority Italiana Garante (del proprio stipendio).

Aigor

Lettera 4

LULA BOLSONARO

Caro Dago, è vergognoso quel che è successo in Brasile! Alla fine del mandato di un presidente della parte politica di Lula, il massimo che poteva succedere ad un avversario politico era beccarsi una coltellata al fegato da un fan di sinistra come è successo a Bolsonaro durante le Presidenziali del 2018.

Oreste Grante

BEPPE SALA IN BICI - FOTOMONTAGGIO

Lettera 5

Caro Dago, Milano, dal 2024 le auto viaggeranno a 30 km/h in città. E quindi, un ciclista giovane, mediamente allenato, avrà gioco facile a far mangiare la polvere a Porsche, Maserati e Ferrari. E fortuna che Marcell Jacobs vive a Roma...

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, gas, Ue e Italia bruciano il 7% di scorte in un mese. Incredibile se si considera la del clima negli ultimi 30 giorni. Se a gennaio o febbraio dovesse arrivare un'ondata di freddo polare tipo quella che ha colpito gli Stati Uniti, siamo spacciati.

MARCO TRAVAGLIO VS ALESSANDRO SALLUSTI A OTTO E MEZZO

Theo

Lettera 7

Caro Dago, Travaglio e Sallusti litigano in tv sull'ormai famosa vacanza di Conte a Cortina e il direttore de "Il Fatto", non sapendo dove arrampicarsi, sposta subito il discorso sui guai giudiziari di Berlusconi. Ma è stato il Cav a dare la possibilità a mafiosi, camorristi, evasori fiscali e financo carcerati di ottenere il reddito di cittadinanza?

Eli Crunch

Lettera 8

papa francesco giorgia meloni

Caro Dago, durante i 35 minuti di colloquio con Giorgia Meloni il Pontefice ha donato alla premier un'opera in bronzo dal titolo "Amore sociale", raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta "Amare Aiuta". Fortuna che non le ha girato il crocifisso con falce e martello ricevuto in dono, nel 2015, dall'allora presidente della Bolivia Evo Morales!

Spartaco

Lettera 9

Caro Dago

Ma l’affaire Soumahoro è finito così ? E’ bastato cambiare gruppo parlamentare ? Ma magari restituire i finanziamenti familiari, le raccolte fondi, risarcire i danni di immagine e infine dimettersi da deputato, no ?

Lettera 10

ABOUBAKAR SOUMAHORO IN CATENE A VILLA PAMPHILJ NEL GIUGNO DEL 2020

Caro DAGO. IL Vaticano dopo 40 anni riapre ufficialmente il caso ! Vogliono superare la serie Usa.... Beautiful x entrare nel Guinness dei primati!... Saluti. Alex

Lettera 11

Caro Dago, Brasile, ma è peggio quel che hanno fatto ieri i sostenitori di Bolsonaro occupando le sedi istituzionali o quel che hanno fatto i sostenitori di Luna tirandolo fuori dalla galera dove stava scontando 12 anni per corruzione e riciclaggio?

Fabrizio Mayer

Lettera 12

Caro Dago, "I problemi del clima continuano ad aggravarsi: nel 2022 nel mondo la temperatura media è stata di 1,2 gradi superiore rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900)". Ma figurarsi l'attendibilità dei dati della seconda metà dell'Ottocento! Sia per qualità che per quantità. Quanti termometri c'erano in giro in Europa? E in Africa, Asia e Sudamerica, tutti col termometro? Hanno avuto i dati dalla cartomante?

L.Abrami

Lettera 13

NATALE PELLIZZER

Dago amatissimo, grazie per aver rilanciato la mia lettera a Natalia Aspesi. Tuttavia non sono mai stato un “attivista Lgbt” in senso stretto. Nel mondo arcobaleno ho sempre difeso il mio splendido isolamento, anche per non essere corresponsabile di politiche che trovavo odiose. Dal mio angolino ogni tanto lanciavo qualche freccia che non andava a segno. Recentemente ho alzato il tiro, perché ho dedotto che gli “attivisti doc” intendono scaraventare il mondo rainbow nel burrone (dopo averlo fatto fin qui marcire nelle dark!). Mi ripugna talmente essere associato a queste sigle pettegole, che ho deciso di marcare ulteriormente la mia distanza da loro, spacciandomi addirittura per etero. Pazienza se non sarò credibile, quando loro si pavoneggiano con etichette altisonanti ("queer intersezionale", "non binary gender fluid", ecc.) sono forse tutti più credibili?

Tuo devoto, Natale Pellizzer

la famiglia finlandese Mattsson a siracusa

Lettera 14

Caro Dago, una professoressa mandata a casa, negli USA, perché ha fatto vedere, ai suoi studenti, una foto di Maometto e

uno si è risentito.

Ma mandare a casa lo studente no, eh.

Saluti.

Chips.

Lettera 15

Caro Dago, dopo che durante le presidenziali sui social era stato vietato di parlare degli affari sporchi del figlio Hunter, a Biden è stato fatto un altro "regalino". L'Fbi ha taciuto circa il ritrovamento - pochi giorni prima delle elezioni di midterm - di diversi documenti classificati in un ex ufficio dell'attuale inquilino della Casa Bianca risalente al periodo della presidenza Obama. E poi gli americani e il mondo intero dovrebbero credere alla storiella che "Sleepy Joe" sia stato eletto Presidente regolarmente?

LA PITTRICE FINLANDESE ELIN MATTSSON

E.Moro

Lettera 16

leggo quest'articolo da Voi ripubblicato sul vs sito https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lezioncina-nordeuropa-ndash-coppia-finlandese-si-338502.htm ..posto che il problema è uguale in tutt'Italia... la sfortuna di questi finlandesi ha voluto proprio che scegliessero Siracusa ove ora è preside di una scuola un ex Ministro di quel dicastero che avrebbe dovuto aprirlo come si fa con le scatole di tonno.

saluti

IL BUCO NELL OZONO

FM

Lettera 17

Caro Dago, il buco dell'ozono dovrebbe essere completamente sparito nella maggior parte del mondo entro due decenni, grazie all'azione decisiva da parte di molti governi di eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato. Lo afferma l'Onu, secondo cui l'azione intrapresa sullo strato di ozono è stata anche un'arma contro la crisi climatica. Ma certo, infatti tutti i giorni sentiamo dire che con la lotta al riscaldamento globale stiamo andando benissimo...

Casty

Lettera 18

joe biden

Caro Dago, Usa, scoperte carte top secret in un ex ufficio privato di Biden. Le avrà fatte "rubare" dalla residenza di Trump di Mar-a-Lago in Florida?

Gildo Cervani

Lettera 19

La grande Lucia Annunziata, visibilmente commossa e tutta compresa (RAI3, 8.I.23, ore 15 e 7), ricorda Sassoli nell’anniversario della sua morte.

Solo che sbaglia la data (per lei il 6 gennaio, in realtà l’11).

Forse la commozione.

Giuseppe Tubi

Lettera 20

il video del 2019 di giorgia meloni sulle accise 3

Stucchevole manfrina sul prezzo dei carburanti, il Governo degli inadeguati almeno dimostra di saper fare melina (in attesa che noi pecoroni ci appassioniamo ad altre sciocchezze).

Giuseppe Tubi

Lettera 21

Caro Dago, se le scuole italiane sono così disastrose come afferma la coppia finlandese, perché in Spagna ci sono interminabili file di attesa per gli spagnoli che vogliono far studiare i loro figli proprio negli istituti pubblici italiani di Barcellona e Madrid?

Lettera 22

Caro Dago,

BUCO NELL OZONO

La lettera dei finlandesi sulla scuola italiana e' la fotografia di un serpente che si mangia la coda. Da troppi anni ormai questa scuola dove merito e selezione sono banditi a favore dell'appiattimento e del lasciamo fare sforna quelli che poi saranno gli insegnanti che non sapranno insegnare .

Gli insegnanti "all'antica" ,cioe' preparati,sognano solo la pensione per fuggire da una situazione che ritengono catastrofica. Le famiglie degli studenti? I genitori sono usciti da questa squola con la "q".......che contributo possono dare? E chi denuncia questo stato di cose e' reazionario e viene censurato.

Giovanna Maldasia

Lettera 23

il video del 2019 di giorgia meloni sulle accise 6

Cari lord anglo-scandinavi casualmente precipitati-tra-noi-selvaggi-mediterranei, a voi dico: TORNATEVENE A CASA VOSTRA a succhiare barrette di carne di renna essiccata, a fare l’aperitivo con il latte di alce a -30 sotto zero e ad ammucchiarvi dentro saune cabinate tutti insieme, nudi con orrendi babbi natale. I vostri delicatissimi pargoli, che sviluppano statisticamente una formidabile attitudine al suicidio giovanile ce li risparmiamo volentieri, noi schiaffeggiati da sole, vita ed emozioni che per voi potrebbero risultare persino letali. Un “Mediterraneo” TIÈ! ??e un “povero” ma sincero VAFFANCULO.