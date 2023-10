POSTA! CARO DAGO, AHHHH, AVEVAMO CAPITO MALE! LA LEGGE FORNERO VERRÀ SÌ CANCELLATA, MA NON SUBITO, SALVINI LO AVEVA DETTO CHIARO, TESTONI NOI A NON COMPRENDERE. DEL RESTO, LE COSE SI FANNO BENE, COME È ABITUATO MATTEO A FARE, NON IN FRETTA... – IL JIHADISTA CHE A BRUXELLES HA ASSASSINATO 2 PERSONE ERA ARRIVATO PER MARE A LAMPEDUSA COME MIGRANTE. RINGRAZIAMO LA GERMANIA E LE ONG CHE FINANZIA…

Riceviamo e pubblichiamo:

guido crosetto alla festa del fatto quotidiano

Lettera 1

Caro Dago, Crosetto: "Con il caso dell'ospedale rischi vendetta radicalizzati". Ma se sappiamo che sono radicalizzati perché abbiamo continuato a dar loro ospitalità?

RPM

Lettera 2

Caro Dago,

quando i presidenti del Consiglio mi prendono in giro, divento più triste del solito.

Elencando gli incentivi alla natalità, Meloni spiega perché si è deciso un piccolo disincentivo: “non confermiamo il taglio dell'IVA sui prodotti per la prima infanzia, perché purtroppo è stato nella stragrande maggioranza dei casi assorbito da aumenti di prezzo e quindi non penso che valga la pena di rinnovare questa misura”.

LA MANOVRA DI GIORGIA MELONI - MEME BY GNENTOLOGO

Tralascio la spiacevole postilla che la “riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti e servizi per l’infanzia” era una promessa elettorale della coalizione di centrodestra, e io alle promesse elettorali ci credo ciecamente.

Osservo perplesso che se l’IVA dal 5% torna al 22%, è pur sempre un aumento (fiscale) che si aggiunge a quello di mercato.

C’erano altri modi più logici ed eleganti per comunicarmi la ferale novella, ma tant’è.

L’elettore triste (più del solito)

Lettera 3

Caro D, due cose

La prima: bella e nobile dimostrazione di solidarietà filodiffusa del quartiere Torpignattara verso la capitale libanese.

La seconda: ormai vedere la nazionale di calcio mi fa lo stesso effetto della nazionale di rugby

Salut'

WBBB

FABRIZIO CORONA A AVANTI POPOLO

Lettera 4

Vostro Onore Dago,

una cosa seria disse ieri sera Fabrizio Corona su RAI 3: "potrà la Procura (quale che sia) indagare fino in fondo sul mondo illegale che prospera nel calcio nazionale?”. E seppure lo fosse, i precedenti ci dicono: le indagini serie tipo Guariniello alla fine si prescrivono per Cassazione l ' ultimo giorno.

- peprig -

Lettera 5

Caro Dago, Medio Oriente nel caos dopo il bombardamento dell'ospedale a Gaza. I leader arabi che annullano l'incontro con Biden, proteste di piazza ovunque... Chi trae maggiore vantaggio da questa situazione???... Hamas. Quindi il razzo finito sull'ospedale non può che essere loro.

Achille Gambini

Lettera 6

feriti all ospedale al alhi di gaza 3

Egregio, qualche tempo fa è nato un gioco strategico-militare con vista sull'Europa. E' stato chiesto ai partecipanti quale sarebbe stata la prima mossa, ovvero quale Paese ritenevano fondamentale conquistare subito. Quasi tutti hanno indicato l'ITALIA! Quindi... anche per questo non andremo mai in default... c'è chi e' pronto a prendere il posto del decadente Occidente+decadenti USA.

Quanto al debito pubblico.... da domani potremmo sempre dire... quale debito?...Debito con chi?... la Germania per due volte non ha rimborsato, e guarda un po' come sta adesso!

Ciao, ragazzo, o che scrivi come tale: a Bruxelles non danno credito a sardine svizzere e avvocaticchi pugliesi o agli amici del Soumahoro.

Prenditi un Maalox e dormi tranquillo!

strage ospedale di gaza

G.A.

Lettera 7

Caro Dago,

il jihadista che a Bruxelles ha assassinato 2 persone era arrivato per mare a Lampedusa come migrante. Ringraziamo la Germania e le ONG che finanzia, che aiutano questi migranti ad arrivare in Italia.

M.A.

Lettera 8

Caro Dagos,

le cellule brutte addormentate islamiste sono un pericolo latente: ma occorre essere anime morte di sonno o sotto ipnosi, per non vedere le aree, sempre più numerose e vaste in tutta Europa, in cui ai "vecchi" indigeni è sconsigliato avventurarsi, la stessa polizia evita di farlo se non in assetto di guerra. E occorre essere accecati dal politicamente corretto, per non accorgersi che l'Islam, politico e come fattore identitario, ha un peso demografico tale da destabilizzare società narcotizzate da immigrazionismo e altri must del Pensiero Unico. In caso di crisi con i Paesi islamici, inutile lanciare allarmi: Gaza e banlieu sono fra noi. Almeno, non fingiamo che non sia così.

Rocco Giudice

xi jinping vladimir putin a pechino

Lettera 9

Caro Dago, Putin: "L'Ucraina sta già pensando all'avvio negoziati di pace". Ohibò, Biden avrà informato Zelensky?

Camillo Geronimus

Lettera 10

Caro Dago, Kiev: "Colpita la base militare russa a Kursk, danni ingenti". Nella realtà o nel sogno? È da inizio guerra, febbraio 2022, che gli ucraini raccontano di aver inflitto "danni ingenti" ai russi...

A.B.

Lettera 11

VLADIMIR PUTIN PAGLIACCIO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Dago,

essere presi a martellate per dire di andare piano in auto è agghiacciante. Questi dementi che aggrediscono, privi di ogni freno, dovrebbero scontare il carcere, sperando ci vadano, in Russia o in Iran. Cosi capiscono come si sta al mondo.

MP

Lettera 12

Caro Dago, Bruxelles, Von der Leyen: "Espellere i migranti che minacciano la sicurezza". Ma cosa va dicendo? Davvero la presidente della Commissione Ue non sa che il problema è che anche dopo essere stati espulsi i migranti ritornano o rimangono in Europa come nulla fosse?

Tony Gal

Lettera 13

Ahhhh, ma allora è colpa nostra, non avevamo capito! La Legge Fornero verrà sì cancellata, ma non subito, Salvini lo aveva detto chiaro, testoni noi a non comprendere. Del resto, le cose si fanno bene, come è abituato Matteo a fare, non in fretta.

Ci vuole la giusta calma, per ponderare bene i passaggi.

Se ne può parlare con calma, c’è tempo, magari verso il 2035, quando tutte le auto saranno elettriche.

Giuseppe Tubi

giorgia meloni e ursula von der leyen a lampedusa 2

Lettera 14

Dago,

sara' anche un dittatore, al Sisi, come lo e' Erdogan, ma non volendo accogliere i palestinesi, dimostra buon senso e pragmatismo. Fa quello che serve all'Egitto. Quello che manca a tanti altri. Quando sono andati in Libano i palestinesi, con le loro smanie contro Israele, hanno distrutto uno stato florido.

MP

Lettera 15

Caro Dago, Ue: “La minaccia terroristica è elevata e può aumentare”. Di certo non potrà diminuire se continuiamo ad accogliere valanghe di migranti sconosciuti!

invasione di migranti - granchi blu - emmanuel macron ursula von der leyen - vignetta by osho

Theo

ursula von der leyen christine lagarde - meme by vukic