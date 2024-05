POSTA! CARO DAGO, ALL’AEROPORTO DI LINATE NOVE DENUNCIATI, RUBATI 15.000 EURO DI PROFUMI. A QUESTO PUNTO POTREBBERO FONDARE UN PARTITO, HANNO GIÀ UN LEADER – NEL GIRO DI QUALCHE DECENNIO SIAMO PASSATI DAL “TONNO RIO MARE, COSÌ TENERO CHE SI TAGLIA CON UN GRISSINO” AL “PROFUMO CHANEL, COSÌ CARO CHE SI RUBA CON UN FASSINO”...

Caro Dago, il mitico Renzi: "Se eletto andrò all'europarlamento". Qualcuno gli avrà detto che si guadagna di più e si lavora molto meno... e della Boschi che ne facciamo? Ah saperlo...

Caro Dago, Bonaccini: “Alle Europee il Pd può fare meglio del 20%”. Come no. Se gli elettori non avessero visto arrivare la Schlein...

Caro Dago, uno degli 007 de Il Cairo sotto accusa per la morte di Giulio Regeni, Usham Helmi, ha collaborato per anni alle indagini. Piazza Fontana, Ustica, Stazione di Bologna, caso Stefano Cucchi etc. etc. I nostri magistrati sono campioni del mondo nel farsi depistare, abbindolare e menare per il naso. Visto che succede regolarmente, detto con tutto il rispetto, non è che saranno un tantino "brocchi"? Non può essere sempre colpa dei "cattivoni" che tentano di fare i furbi!

Caro Dago, sono 81 anni che "l'antifascimo" è presente in Italia e tutti si dichiarano antifascisti. Delle due una, o questo antifascismo non riesce proprio a funzionare, o il fascismo non esiste ed è il feticcio per tenere in piedi tante baracche, carriere politiche, giornalistiche e artistiche...

Caro Dago, Niger, truppe russe nella base aerea che ospita gli Usa. Saranno andati ad accordarsi per la futura missione nella Stazione spaziale internazionale visto che da mesi l'accordo di collaborazione tra Usa-Russia è già stato esteso al 2025?

Caro Dago

Aeroporto di Linate 9 denunciati, rubati 15.000 euro di profumi. A questo punto potrebbero fondare un partito, hanno già un leader.

Caro Dago, ma nel giro di qualche decennio siamo passati dal "Tonno Rio Mare, così tenero che si taglia con un grissino" al "Profumo Chanel, così caro che si ruba con un Fassino"?

Caro Dago, Ronald Reagan si rivolterà nella tomba vedendo che Joe Biden e gli altri incapaci che ci governano, dopo che l'Unione Sovietica è stata sconfitta 35 anni fa, stanno offrendo alla Russia la rivincita su un piatto d'argento. Che fessi!

Caro Dago, Gaza, le proteste degli studenti filo palestinesi nelle università? Visto che sono un'esigua anche se rumorosa minoranza di esagitati, la soluzione più semplice e veloce sarebbe che - con le buone o con le cattive - si levassero dai coglioni andando ad iscriversi in qualche "tanto amata" università araba.

Caro Dago, sondaggio tra i giovani arabi in Germania: per il 68% il Corano vale più della legge. Adesso sta ai tedeschi "integrarsi"...

Caro Dago

ennesima truffa di migliaia di euro sul superbonus 110% scoperta oggi a Noto. Poi mancano i soldi per la sanità. A qualcuno che siede in parlamento (iniziali G.C.) fischieranno le orecchie?

Caro Dago,

stanno parlando in un modo così enfatico del Fentanyl che a volte pare una pubblicità per tossici. Senza preoccuparsi minimamente dei pazienti che lo stanno assumendo per necessità, come analgesico in malattie gravissime.

Non dimentichiamo che il Fentanyl, sotto prescrizione medica, è prescritto in molti casi gravi in Italia da anni e anni.

Caro Dago,

se non sbaglio, la vicenda della casa di Montecarlo che ha portato in questi giorni alla condanna di Fini e dei Tulliani è venuta alla luce nel 2010. Ci sono pertanto voluti 14 anni per arrivare ad una sentenza di primo grado. È sbagliato azzardare che ci vorranno ancora 6/8 anni prima di arrivare ad una sentenza definitiva e che, sicuramente, arriverà prima la prescrizione a porre fine a tutta la vicenda?

Questa non è giustizia! La nostra Giustizia non può essere riformata per rimediare ad una tale inefficienza. Il nostro sistema "Giustizia" va gettato alle ortiche in toto e va costruita una Giustizia del tutto nuova e diversa, magari copiando pari pari quello che si fa nei paesi dove la Giustizia funziona. Impresa quasi impossibile ma indispensabile se si vuole che la Giustizia sia Giustizia.

Caro Dago, elezioni, Conte: "Campo largo? Convincere cittadini con progetti seri". Perché come si è visto coi 5 Stelle la serietà paga...

Caro Dago, Tajani: "Macron? Non manderemo soldati in Ucraina". Soldatesse?

Caro Dago, Gran Bretagna: se il migrante sbanda, finisce in Ruanda. Era ora!

Caro Dago, Macron continua a dire di voler mandare soldati in Ucraina contro i russi. Deve dimostrare di non essere "moscio" come risulta dai sondaggi francesi?

Caro Dago, Trapani, aggredisce una donna e tenta di portarle via il figlio: arrestato 26enne straniero di origine nigeriana che aveva con sé un coltello e un'ascia. Ma la paternità non è un diritto di tutti?

