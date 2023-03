POSTA! - CARO DAGO, ANCHE I ROMANZI DI AGATHA CHRISTIE VERRANNO RESI POLITICAMENTE CORRETTI FACENDOVI SCOMPARIRE PAROLE COME "NEGRO", "EBREO", "ZINGARO", MA ANCHE "ORIENTALE" E "DAL TEMPERAMENTO INDIANO”, MENTRE I "NATIVI" DIVENTANO I "LOCALI". SONO POLITICAMENTE MOLTO SCORRETTO SE DICO CHE QUESTI TROGLODITI DELLA CULTURA MI STANNO SPAPPOLANDO I COGLIONI? - HO LA PORTA DI CANTINA PIENA DI GUSTOSISSIMI TARLI MA NON SO COME FARE A SMALTIRLA. CHE DICI, ME LA MANGIO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Francia, in un mese l'indice di popolarità del presidente è crollato di sei punti, con appena il 28% di opinioni favorevoli. Macron va in pension?

Camillo Geronimus

Lettera 2

Caro Dago, ho la porta di cantina piena di gustosissimi tarli ma non so come fare a smaltirla. Che dici, me la mangio ?

Cincinnato 1945

Lettera 3

Caro Dago, Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex Br. E poi sarebbero i russi ad essere "criminali"!

R.P.M.

Lettera 4

Caro Dago, Usa, è di almeno sei morti, tre bambini e tre adulti, il bilancio dell'ennesima strage in una scuola americana di Nashville. Biden chiede stop alla vendita di armi. Che faccia di bronzo! Lui continua a mandare tonnellate di armi all'Ucraina e vorrebbe che gli americani restassero disarmati?

P.T.

Lettera 5

Caro Dago, la segretaria multigender del PD ha imposto i suoi nomi come capigruppo di camera e senato. Smentendo clamorosamente quello che aveva dichiarato prima della elezione, "condivisione" "gestione unitaria", in pratica si scopre una piccola dittarorella arrivata nel partito quasi per caso alcune settimane fa e che già tratta come "cosa sua". Il modo sicuro per rinvigorire correnti è cacicchi del partito! Auguri....

FB

Lettera 6

Caro Dago allora l'aiuto all'Alitalia del 2019 non era in regola secondo la Commissione Europea. Sempre nello stesso anno, se ricordo bene, c'erano state lamentele di aiuto di stato da parte di Lufthansa ed Air France che non andavano benissimo neanche loro. Poi nel 2020 Covid sono partiti gli aiuti di stato abbondanti per compensare le perdite delle due come se il Covid avesse interrotto delle "floride" attività.

Amandolfo

Lettera 7

“A questo Sud azzoppato non resta che volare”. L’intuizione e dell’attore salentino Carmelo Bene, che aveva visto nel paesaggio meridionale, nella mancanza di strutture e infrastrutture sul territorio, la leggerezza giusta per lo spirito per involarsi.

Questo “Sud azzoppato” con i nuovi progetti di infrastrutture come i grandi parchi eolici: il 76% degli impianti italiani sarà realizzato al Sud tra Puglia, Basilicata e Sicilia, dovrà correre, magari saltare, sicuramente non volare, speriamo non sbattere.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 8

Caro Dago, migranti, vorremmo che la Tunisia, dietro "compenso", facesse il lavoro sporco al posto nostro: fermare le partenze. È una cosa tipica dell'Occidente quella di andare a fare altrove le porcherie per conservare la "purezza morale".

Se vogliamo fermare le partenze possiamo farlo benissimo da soli. Basta fare un blocco navale davanti all'Italia e quando vedranno che dall'altra parte del Mediterraneo non c'è nessuno ad accoglierli non partiranno più.

Nereo Villa

Lettera 9

Caro Dago, secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano londinese The Telegraph, anche i romanzi di Agatha Christie verranno resi politicamente corretti facendovi scomparire parole come "negro", "ebreo", "zingaro", ma anche "orientale" e "dal temperamento indiano" per caratterizzare un personaggio, mentre i "nativi" diventano i "locali". Sono politicamente molto scorretto se dico che questi trogloditi della cultura mi stanno spappolando i coglioni?

Mario Orlando

Lettera 10

Dago colendissimo,

il deragliamento delle società inglese ed americana prosegue incessantemente. L’ultimo fiorellino è dato dalla revisione dei romanzi di Agatha Christie, con l’applicazione della metodologia mainstream (niente razza, niente body shaming, trasgredire è un diritto, etc) da parte di una grande casa editrice.

E non è chiaro se l’editore ci creda oppure lo faccia per business. Nella Angloamerica centinaia o forse migliaia di aziende, hanno da tempo assunto posizioni mainstream, finanziando eventi, campagne di comunicazione, favorendo dipendenti politically correct, imponendo la neolingua ai dipendenti, etc.

In Europa sarà opportuno cominciare a preoccuparsi. Perché la storia ci dice che quando una parte consistente della popolazione si allontana un po' troppo dalla tradizione, l’altra parte si si sente minacciata e si incattivisce. Ecco allora il mostriciattolo Trump (che non è nato dal vuoto), precursore di altri futuri cloni. In un paese senza memoria, sarà bene rammentare che anche un perditempo come il sor Benito ha potuto acchiappare il potere sull’onda della reazione.

Saluti da Stregatto

Lettera 11

Myrta Merlino sempre più inebriata dai monologhi del facoltoso Bertinotti in onda su la 7. Non vorrei che fra virgolette le affibiassero colpe perché non abbia ancora chiesto al bon viveur qualcosa che sgomberi il campo da qualsiasi dubbio sul tesoro ricevuto da Mario D'Urso, i due Mao firmati da Andy Wahrol, che oggi la figlia biologica del finanziere rivendica per sé. Come se il comunista con i contrassegni di ciò che è pop art cercasse di nascondere le sue vere intenzioni. Tant 'è non si è ancora capito se "non opporrà resistenza a prescindere" o , quando tutto tronfio dice che "non ne vuole sapere di restituire i quadri".

Impeto Grif

Lettera 12

Spett. redazione

prima di scrivere delle inesattezze, bisognerebbe un po' informarsi. La musica di Jealous guy è stata composta e incisa, col titolo provvisorio di Child of nature, nella primavera del 1968. La canzone è stata ripresa dai Beatles anche nel gennaio del 1969 durante le sessions di Get back-Let it be. Quindi casomai il plagio, che non esiste comunque, è stato commesso da Donatello nei confronti di Lennon e dei Beatles.

Cordiali saluti

Davide Canazza

Lettera 13

Caro Dago, negli ultimi 5 giorni sono sbarcati in Italia 6.500 migranti. Tanti quanti quelli arrivati nei primi tre mesi del 2022. L'accoglienza dei clandestini è l'unica cosa a non dover essere "sostenibile"? Dobbiamo crepare noi al posto loro?

John Reese

Lettera 14

Bravissimi! Come sempre riuscite a fotografare spaccati di società e sfumature che purtroppo i politici di oggi ignorano , troppo impegnati a cercare consensi elettorali basati su slogan e frasi buttate a caso.

La situazione in cui oggi viviamo a Milano è diventata insostenibile. Tutto troppo caro con servizi a volte inesistenti o scarsi. Se qualche politico lungimirante pensasse a ricostruire lavoro al Sud o a favorire incentivi per le aziende che creano una base stabile al SUD (magari incentivando ancora di più il lavoro da remoto) potremmo finalmente ritornare a vivere in terre più ospitali, meno inquinate (sicuramente meno rispetto Milano) e con una qualità della vita sicuramente maggiore ripopolando posti bellissimi che attualmente vivono in stato di abbandono.

Invece siamo costretti a lavorare al NORD nonostante, pur avendo dei "buoni" stipendi, non riusciamo a comprare neanche una casa e ad avere una vita dignitosa (qui una famiglia fa fatica pure ad andare a mangiare una pizza).

Continuate ad approfondire queste tematiche ponendo anche l'accento su quello che è un altro problema dirompente dei giorni nostri: scuola pubblica e sanità pubblica. Milano rappresenta da questo punto di vista un prototipo di quello che potrebbe diventare tutta l'Italia del futuro, se passassero misure come flat tax per tutti (già è assurdo che sia stata prevista per lavoratori autonomi con redditi piuttosto alti) e autonomia differenziata.

A Milano ormai la sanità è prevalentemente privata e anche la scuola ormai segue questo corso. Bisogna spiegare ai nostri politici che in tutti i paesi dove c'è un sistema di welfare le imposte sono alte. Nei paesi, invece, che non assicurano un sistema assistenziale, giustamente, avremo una tassazione più ridotta (ciò nonostante in questi Paesi gli evasori vanno comunque in galera).

La propaganda politica non può distruggere settori importanti del nostro Paese. Abbiamo giocato per anni sulla pelle degli immigrati per raccogliere consensi elettorali (quando già allora si sapeva quanto servissero per sopperire ad una mancanza di forza lavoro dovuta a un calo di nascite a cui si assiste da decenni), ora cosa facciamo? per raccogliere consensi sventoliamo la bandiera della flat tax o robe simili non spiegando che dietro queste misure si nascondono forme che inevitabilmente porterebbero ad abbandonare il sistema assistenziale che ha sempre caratterizzato il nostro Paese?

Bisogna essere seri nelle proposte e soprattutto sinceri con i cittadini. Io spero che voi giornalisti possiate accendere un faro su tutte queste tematiche perché ci stiamo avviando a periodi molto bui e sempre più basati su differenze sociali e su un divario tra chi sta bene e chi sta meno bene (il ceto medio dei dipendenti) che sarà sempre più evidente.

Grazie per l attenzione.

Cordialmente

Ornella Solina

