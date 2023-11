POSTA! - CARO DAGO, BARBARA GUERRA E LE ALTRE OLGETTINE VENGONO SFRATTATE, A MARTA FASCINA INVECE IL CAV HA LASCIATO 100 MILIONI. TI SEMBRA GIUSTO? È UNA CRUDELTÀ DI GENERE. DOVREBBERO OCCUPARSENE LE FEMMINISTE DELLA “27ESIMA ORA”… – MENO DI 12 ORE PER RIPOSARE: SINNER SI RITIRA DALL'ATP PARIGI BERCY. SENZA PAUSA UMANITARIA ANCHE HAMAS SI RITIRERÀ DA GAZA?

Caro Dago, il Decreto siccità varato dal Governo a primavera sulla base delle previsioni degli “esperti” dei cambiamenti climatici? Sta andando benissimo: c'è acqua dappertutto!

Caro Dago, forse Sgarbi da bravo “trasfertista” avrà ottimizzato le sue missioni ufficiali, ma più leggo le "regole" del conflitto d'interessi e più mi sembrerebbe che quella che dovrebbe essere fuori è la Santanchè...

Caro, Dago,

Barbara Guerra e le altre olgettine vengono sfrattate, a Marta Fascina invece il Cav ha lasciato 100 milioni. Ti sembra giusto? È una crudeltà di genere. Dovrebbero occuparsene le femministe della 27esima ora…

Caro Dago, maltempo, Schlein: “Nel governo c’è chi continua a negare l’emergenza climatica”. Nel Pd ne parlano di continuo, ma le Regioni da loro storicamente amministrate - Emilia Romagna e Toscana - da questo punto di vista sono quelle che subiscono i maggiori danni, perché la prevenzione contro eventi meteo estremi è scarsissima. Quindi che la segretaria Dem voglia impartire sul tema lezioni agli altri è assolutamente fuori luogo.

Caro Dago, il maltempo mette in ginocchio mezza Italia. Cinque morti in Toscana. Piogge mai così forti da 50 anni. E pensare che sei mesi fa per il 2023 prevedevano una siccità epocale. Quindi quando pronosticano un notevole innalzamento delle temperature per fine secolo, cosa dobbiamo pensare? Che moriremo di freddo?

Caro Dago,

mi accodo al treno ermeneutico della telefonata di Giorgia. A un certo punto la sventurata dice: “Chiamo i leader europei e mondiali ma non rispondono al telefono”. E dall’audio emerge chiaramente una certa voglia di parlare e di sfogarsi della Meloni.

Poveretta, siccome non le telefona nessuno, il primo straccio di leader che si presenta, non lo molla più. Va bene anche finto: non è forse vero (Mantovano dixit) che si era accorta subito dello scherzo?

Caro Dago, tennis, meno di 12 ore per riposare: Sinner si ritira dall'Atp Parigi Bercy. Senza pausa umanitaria anche Hamas si ritirerà da Gaza?

Caro Dago, Bologna, arrestati tre ambientalisti di Ultima generazione: avevano bloccato la tangenziale. Non bastassero i problemi provocati in varie parti d'Italia dal maltempo, questi sono dei cretini al quadrato!

Caro Dago, Tajani: "Negli ospedali italiani cureremo i palestinesi feriti". Sta vaneggiando? Migliaia di connazionali in lista d'attesa per mesi o addirittura anni e lui vorrebbe dare la precedenza a gente che è nata e vive altrove?

Hanno ragione di essere arrabbiati con il governo, dopo che la banda di comici dei 5S era riuscita addirittura a governare, si pensava che fossero state prese le misure di per evitare l'intrusione di altri comici.

Caro Dago, qui tutti di stanno - giustamente - preoccupando dei costi del gas x l'imminente inverno, visto che tutti i media stanno paventando aumenti.... sostanziosi. Mi pare lo scorso anno si parlasse di ben 754 pozzi estrattivo chiusi in Italia. Sappiamo se ne hanno attivato qualcuno… visto quello che paghiamo x il gas estero.... o si aspetta il 2035....????

Caro Dago, l'Austria si avvia a introdurre un programma per deportare in un Paese terzo i richiedenti asilo, sul modello, ma non identico, di quanto varato in Gran Bretagna. Vienna si impegna inoltre a uno sforzo perché un programma simile sia adottato dall'Unione europea. Nell'immobilità generale dell'Ue sull'invasione dei migranti, finalmente qualcuno si sta svegliando!

Dite a Francesco Merlo di giocare con le matite, invece di colorare sempre i suoi articoli oltre misura, non è normale che tutti dicano la stessa cosa.

Dago colendissimo,

una breve considerazione sulla questione palestinese. L’Occidente (Usa, Ue) ha graziosamente fornito un sacco di soldi ai palestinesi, parte dei quali sono stati incamerati da Hamas per comprare razzi, armi, cemento per i tunnel, ed arruolare tagliagole. Nel frattempo gli europei comprano petrolio dal Qatar, in soldoni, parte dei quali vengono dirottati ad Hamas. Bon, siamo sicuri che siamo in grado di intendere e volere?

Ho letto l’articolo su Anne Wuensche, riguardo il suo clone creato dall’ai per completare il suo profilo onlyfans, con contenuti pornografici…ma non è questo il punto: ho notato che le tette sono vistosamente rifatte…capisco che la cosa possa essere funzionale al suo “brand”, ma per curiosità sono andato a cercare gli originali e, guardacaso, erano due tette deliziose che non necessitavano alcun cambiamento, veramente armoniose…

Dice Zazzaroni

"Sinner ha dato una severa lezione ai calciatori che per denaro accettano tutto". Ma Sinner chi? Quello con la residenza a Montecarlo?

Caro Dago, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah: "Tutte le vittime di Gaza sono martiri, si stanno muovendo verso un altro mondo enunciato dai profeti, ora sono là dove non ci sono dittature e non ci sono sionisti". Ma allora, se è un luogo tanto meraviglioso, come mai non ringraziano gli israeliani per averceli mandati?

