POSTA! CARO DAGO, BIDEN DICHIARA: “NON INVIEREMO SOLDATI USA IN ISRAELE”. QUELLI UCRAINI? – IL MEDIO ORIENTE È DI NUOVO IN FIAMME. CHISSÀ CHE SUCCEDERÀ PER IL PETROLIO. AUMENTERÀ ANCORA TUTTO? MA CHECCEFREGA, NOI ABBIAMO DI MAIO – PER PATRICK ZAKI C’È UN SOLO SERIAL KILLER NELLA GUERRA HAMAS-ISRAELE: NETANYAHU. QUEL CHE SI DICE “UN RAGAZZO INTELLIGENTE”

CARABINIERI DAVANTI ALLA SINAGOGA DI ROMA

Lettera 1

Caro Dago, le sinagoghe transennate e protette dell'Esercito o dalle Forze dell'Ordine perché temiamo attentati degli estremisti islamici che noi - che noi - abbiamo accolto e continuiamo ad accogliere a mano tesa e stendendo tappeti rossi, visto gli sbarchi a Lampedusa e gli arrivi dalla rotta balcanica. Ma non sarebbe più di buon senso non farli entrare o rimandarli da dove sono venuti? Eh no, perché vengono da Paesi "non sicuri" e così siamo diventati "non sicuri" pure noi...

Lucio Breve

Lettera 2

giorgia meloni durante la sua visita alla sinagoga di roma 1

Caro Dago, la Casa Bianca, in un una nota, dopo la telefonata tra Biden, Macron, Scholz, Meloni, Sunak: "Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non terrore e spargimenti di sangue".

Siamo alle solite. L'Occidente si arroga il diritto di decidere quali debbano essere le aspirazioni del popolo palestinese e da chi debbano essere rappresentate. Ma evidentemente non è così, altrimenti a Gaza ci sarebbe un'insurrezione contro Hamas. Invece l'organizzazione terroristica ha moltissimi seguaci in tutto il mondo arabo e non solo: anche presso diversi partiti occidentali, soprattutto di estrema sinistra. Prima la smettiamo di raccontarci una favola inesistente meglio è.

antonio tajani a riad arabia saudita 1

SdA

Lettera 3

Secondo Tajani, il (sigh) ministro Tajani, i due italo-israeliani “risultano smarriti”, come gli oggetti (“RadioUno”, 10.10, ore 7 e 3).

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Dago carissimo,

di fronte all’orrore del nazismo islamico, l’ineffabile Moni Ovadia non ha trovato di meglio che scrivere: “La responsabilità è totalmente dell'arroganza perpetrata da decenni dai governi israeliani”. Vi si erano accodati, entusiasti, i vari Tommaso Montanari e Stefano Fassina. E vabbè. Ma ciò che oggi mi distrugge moralmente e getta in un abisso di disperazione ideologica è Patrick Zaki, proprio lui, che definisce Netanyahu un “serial killer”. Ci vorrebbe un premio Nobel che trovasse un vaccino contro il virus del cretinismo di sinistra.

L’elettore triste

moni ovadia foto di bacco

Lettera 5

Caro Dago, Onu: "Assedio totale di Gaza viola diritto internazionale". Certo, ma l'alrernativa quale sarebbe? Trovare nella Striscia un rave dove massacrare 260 giovani palestinesi in modo da non sconfinare dalla legittimità del diritto?

F.T.

Lettera 6

Caro Dago, il Medio Oriente è di nuovo in fiamme. Chissà che succederà per il petrolio. Aumenterà ancora tutto? Ma checcefrega, noi abbiamo Di Maio.

Signoramia

Lettera 7

Caro Dago, ma qualche piccola anticipazione sui risultati ottenuti dall'inviato UE per il Golfo, tale Luigi Di Maio si può avere? O l'incarico è stato revocato?

FB

Lettera 8

LUIGI DI MAIO INVIATO SPECIALE DELL UE NEL GOLFO - MEME BY OSHO

Caro Dago, Otto e mezzo: “È evidente che coi suoi errori il governo di Netanyahu ha fornito materiale ad Hamas. Israele ha sbagliato e faccio notare che questo in Israele si può dire". Ecco, vorremmo sapere da Beppe Severgnini se, visto il gigantesco flop della controffensiva Ucraina, a Kiev sia possibile dire "Zelensky ha sbagliato", visto che di quella guerra è adirittura vietato dire quanti siano i soldati ucraini morti fino ad oggi.

Elia Fumolo

Lettera 9

Caro Dago, Onu: "Assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale". Cribbio, questo è un bel parlare! Israele prenda esempio dai gentiluomini di Hamas e dalla loro stretta osservanza delle regole del diritto internazionale...

Giacò

ILLUSTRAZIONE SU BENJAMIN NETANYAHU E MOHAMMED BIN SALMAN

Lettera 10

Caro Dago, siamo seri. Se Netanyahu avesse iniziato un'operazione su larga scala contro Hamas descrivendo quel che stavano preparando come poi è avvenuto, avrebbero detto che il leader israeliano stava delirando, che Hamas non era in grado di organizzare e realizzare il piano da lui esposto.

E probabilmente Biden gli avrebbe anche dato del "Macellaio", come a Putin quando invadendo l'Ucraina probabilmente(?) ha anticipato la Nato che, parole di Papa Francesco, "È andata ad abbaiare fino alle porte di Mosca". I servizi israeliani hanno ignorato le segnalazioni dei servizi egiziani verosimilmente perché anche a loro sembravano molto al di sopra delle possibilità di Hamas. Come l'11 Settembre è un caso che se anticipi e fai qualcosa vieni bollato come antidemocratico e fuori di testa. Mentre se non fai niente tutti quanti a dire "Come mai non vi siete accorti di quel che stava per accadere?". Un cul de sac: in questi casi qualunque scelta risulterebbe abnorme e sbagliata.

P.T.

MOHAMMED BIN SALMAN - JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Lettera 11

Caro Dago,

una bella fetta della sinistra vede e considera gli Israeliani (ebrei di religione) come li vedevano i nazi 80 anni fa. Alla faccia del ritornello (sinistro) "antinazisti antifascisti" .

Lorenzo B.

Lettera 12

Caro Dago,

Cosa abbiamo fatto di male per meritarci le foto della pancia operata di Fedez ?

Non ci bastano i ferragnez-insegnamenti?

Giovanna Maldasia

fedez

Lettera 13

Caro Dago, Israele, Ue: "Rispettare norme internazionali e proteggere civili". Persone massacrate, corpi fatti a pezzi e minacce di uccidere gli ostaggi... Ma di che cacchio pensano di parlare a Bruxelles, del torneo di Wimbledon?

Vic Laffer

Lettera 14

Caro Dago, Papa Francesco telefona al parroco di Gaza: "Prego per tutti gli abitanti". Toccarsi subito: è da oltre un anno e mezzo che prega per gli ucraini!

Claudio Coretti

Lettera 15

patrick zaki sul palco di piazza maggiore a bologna

Caro Dago, per Patrick Zaki c’è un solo serial killer nella guerra Hamas-Israele: Netanyahu. Quel che si dice "Un ragazzo intelligente"...

Casty

Lettera 16

Caro Dago,

mi sembra che tutti si siano scordati che Gaza da 20 anni è uno stato semi-autonomo riconosciuto dall'ONU, dove Israele controlla i confini e lo spazio aereo ma la gestione politica ed amministrativa è interna.

I moderni azzeccagarbugli e le anime candide considerano Gaza come territorio occupato da Israele, scorrendo i titoli dei giornali non capisco in cosa consiste questa occupazione visto che i palestinesi in piena autonomia hanno votato di consegnarsi ad una organizzazione terroristica, si sono gestiti una guerra civile, pianificano costantemente atti di guerra, hanno creato uno stato islamico-criminale.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

Più che atto terroristico quello accaduto sabato è un atto di guerra di uno stato verso un suo vicino con sospetta partecipazione diretta od indiretta di altre nazioni. Tutto il resto è ideologia.

Ossequi

A. Francesco

Lettera 17

Caro Dago, Casa Bianca: "Non invieremo soldati Usa in Israele". Quelli ucraini?

rishi sunak joe biden giorgia meloni jens stoltenberg volodymyr zelensky vertice nato di vilnius ZELENSKY BIDEN ALLA CASA BIANCA ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

John Doe Junior