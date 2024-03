POSTA! - CARO DAGO, CASALINO HA PAURA AD USCIRE DI CASA? SI TRASFORMI IN ROCCO "CASALINGA" - QUALE È LA DIFFERENZA TRA WANNA MARCHI E LA FERRAGNI? LA PRIMA HA SPENNATO QUALCHE CREDULONE, LA SECONDA HA SPENNATO IL FIOR FIORE DI AFFERMATE E PRESTIGIOSE AZIENDE, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, ANCHE QUOTATE IN BORSA. FINO A PROVA CONTRARIA I "FOLLOWERS" NON PAGANO UN CENTESIMO PER METTERE LIKE O COMMENTARE…

Lettera 1

Caro Dago, Jeff Bezos torna ad essere nuovamente la persona più ricca del mondo, scavalcando Elon Musk: 200 miliardi di dollari contro 198. Poveraccio, chissà quanto ha dovuto tirare la cinghia per scavalcare il rivale!

Lucio Breve

Lettera 2

Caro Dago, Casalino ha paura ad uscire di casa? Si trasformi in Rocco "Casalinga", da Amazon ai supermercati oggi non è certo un problema farsi recapitare ogni cosa a domicilio!

Pat O'Brian

Lettera 3

Dagovski,

Astensionismo.

“Eccezionale” 59% in Iran.

“Fisiologico” 49% in Sardegna.

Prosit.

Aigor

Lettera 4

caro Dago

quale è la differenza tra Wanna Marchi e la Ferragni? la prima ha spennato qualche credulone, la seconda ha spennato il fior fiore di affermate e prestigiose aziende, nazionali e internazionali, anche quotate in Borsa.

Fino a prova contraria i "followers" non pagano un centesimo per mettere likes o commentare, mentre alcuni babbei plurilaureati impiegati nelle suddette aziende si sono fatti spillare milioni e milioni di € in cambio di tutto fumo e niente arrosto.

Lorenzo B.

Lettera 5

Caro Dago, secondo Nina Jankowicz, ex direttrice esecutiva della task force sulla disinformazione del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Putin potrebbe usare deepfake porno “per sconvolgere e distruggere le democrazie occidentali”. Forse la signora non si rende conto di quanto sia buffo sentire un'esperta di disinformazione accusare altri di essere competitivi nel suo stesso campo.

John Reese

Lettera 6

Salam Aleikum Dago,

in sintesi: Chiara ha avuto fraintendimenti, il maresciallone fatto tenente violava le banche dati riservate per sport e le passava a terzi gratis.. Queste le tesi fatte da vetero firma e dal cronista indagato nella fattispecie. Il tutto visto e dibattuto ieri sera chez Lilly. Parole e volti da ricordare quando la stampa era libera ed imparziale. Poi vennero i barbari condotti da Nordio e Palamara.

- peprig –

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, le intercettazioni degli ufficiali tedeschi diffuse dai russi mandano in pezzi il governo di Berlino. Che culo: col cancelliere Scholz Putin ha trovato un secondo rimbam-Biden!

RPM

Lettera 8

Dago,

Detto che le Br, tra tutti i movimenti eversivi, sono state quello piu' coerente, ideologicamente piu' puro, vedere che spunta una docente universitaria che onora una br defunta, dimostra la spaccatura esistente in Italia ancora oggi. Il paese e' ancora ideologicamente diviso in due, destra e sinistra ed il passato non e' ancora stato archiviato, purtroppo.

MP

Lettera 9

Caro Dago, Usa 2024, Biden: "Batterò di nuovo Trump". Chi ben comincia è a metà dell'opera. E "Sleepy Joe" ha iniziato benissimo ricordando addirittura il nome dell'avversario!

Benlil Marduk

Lettera 10

Direttore,

La Santona di Travignano c'ha le stimmate.

Da Padre Pio a madre Pija.

Paolo Ferraresi

Lettera 11

Caro Dago ,

Ammettiamolo , Chiara Ferragni da fazio ha dimostrato un alto livello di cultura quando il conduttore/conducente ( a tradimento visto che la domanda non era concordata ) le ha chiesto la tabellina del 4 da lei magistralmente esplicata senza alcuna esitazione dialettica

Marco di Gessate

Lettera 12

Caro Dago, esce 'Cara Giulia' di Gino Cecchettin: "Un libro per raccontare mia figlia ed elaborare il lutto". Sul conto in banca?

Licio Ferdi

Lettera 13

La corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto il ricorso di Trump contro la decisione della corte del Colorado di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto al Congresso in base al 14° emendamento. Alla fine la lingua della repressione politica, della caccia alle streghe, i gnegné come uno scolaretto scemo impreparato, le accuse a random contro qualsiasi procuratore di corruzione, sentirsi più perseguitato di Al Capone, pagano sempre. Ergo, se perderà per la seconda volta consecutiva contro Sleepy Joe, come tenterà di sovvertire il voto questa volta? Farà dare fuoco a Capitol Hill?

Dark Fenix

Lettera 14

Sfogliando virtualmente i tuoi articoli mi sono imbattuto nella notizia dell'ennesimo assalto dei ribelli Houthi. Quando ho letto che era un cargo battente bandiera liberiana, sono precipitato nei ricordi. Pensare che il mitico Manuel Fantoni potesse predire il futuro, con i suoi mitici racconti, ha del paranormale....come questa guerra non guerra, nel mar Rosso, a dire del ministro Crosetto. Mascherare come diritto, una semplice guerra commerciale ma armata, è l'ennesima barzelletta raccontata male. Salutiamo riverenti Manuel Fantoni, il divinatore. Il Gandi

Lettera 15

Caro Dago, con l'immane presa per il sedere della "privacy" non si riesce più a trovare neppure il numero di telefono di un amico o di un cliente. A me è stata chiesta la DELEGA della mia mamma MORTA per ritirare una raccomandata intestata a lei.

In compenso sono stati compilati (prima della diffusione è gravissima la compilazione) dossier di tutti quanti, comprensivi di rettoscopia e conta dei peli esistenti nel nostro naso.

Con la scusa del pagamento "automatico" di bollette e quant'altro dobbiamo anche fornire a porci e cani i nostri dati bancari, completi di autorizzazione ad agire sui nostri conti a discrezione del percettore dei NOSTRI soldi.

Emblematico di quello che può succedere - magari più in piccolo, ma in modo non meno grave - il caso della povera anziana di Imperia che è morta di crepacuore per un addebito (completo di vuotatura del conto corrente) di migliaia di euro NON DOVUTI. Cincinnato 1945

