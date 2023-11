POSTA! - CARO DAGO, CERTA STAMPA ULULA PERCHÉ IL GOVERNO "COLPISCE I PIU' DEBOLI". BISOGNEREBBE SPIEGARE MEGLIO CHE, PER "PIU' DEBOLI" SI INTENDONO ANCHE COLORO CHE OCCUPANO LA CASA DI UN PENSIONATO E GLIELA DISTRUGGONO, OPPURE LE BORSEGGIATRICE DI PROFESSIONE SEMPRE INCINTE CHE COLLEZIONANO PORTAFOGLI E DENUNCE E POI SI VANTANO DI POTER DERUBARE IMPUNITE I PASSEGGERI DEI MEZZI PUBBLICI. TANTE PERSONE SEMPLICI, NEANCHE DI DESTRA, PENSANO CHE QUESTI PERSONAGGI, CHE AGISCONO INDISTURBATI, SIANO DELINQUENTI…

Lettera 1

Caro Dago

la sinistra è per la tutela del lavoro. Sì, quello delle borseggiatrici incinte.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Dago,

La nuova stretta verso certi reati, come l'occupazione delle case o le borseggiatrici seriali, andava fatta anni fa. Speriamo che i giudici applichino seriamente le nuove norme e non si inventino fantasiose motivazioni per continuare il degrado attuale.

MP

Lettera 3

caro Dago

sai quale è il paradosso della ideologia green, a tutela della salute ? Allungare la durata della vita umana sapendo benissimo che non ci saranno soldi per pagare le pensioni.

Lorenzo B.

Lettera 4

Caro Dago, ma mister 100 miliardi (di superbonus) tale Conte, non si rende conto di coprirsi di ridicolo con interrogazioni farlocche come l'interruzione della fornitura di armi ad Israele che erano già interrotte da più di un mese? E un personaggio simile è stato pure premier? Poveri italiani...

FB

Lettera 5

Caro Dago, alla fine del vertice Usa-Cina, che sembrava essere andato ottimamente, Joe Biden ha definito Xi Jinping "dittatore": pareva solo rimbambito, ma invece è anche stupido!

Marino Pascolo

Lettera 6

Caro Dago,

La Sora Giorgia ha un merito con la mostra di Tolkien (che comunque si pronuncia Tolkii): non ho mai visto tanta attenzione alla situazione dei musei e della cultura in Italia come in questo periodo.

Saluti a Tolkiiii,

Lisa

Lettera 7

Caro Dago,

Sono in Germania ora: manifesti come quello allegato ce ne sono in giro. I manifesti raccontano chi erano i ragazzi rapiti e in molti casi già uccisi.

Non capisco i giovani universitari. Lo ammetto. Sarò una vecchia trombona. Parlano di “Bianchi privilegiati” le cui morti sarebbero meno importanti di quelle palestinesi, ma loro (i ragazzi italiani) esattamente cosa sarebbero? Non sono a loro volta bianchi, privilegiati in un paese per fortuna in pace?

Nell’orrore della guerra ci rimettono sempre i civili e i più deboli. Che senso ha la gara chi meritava di più a morire?

Saluti ai bianchi privilegiati,

Lisa

Lettera 8

Caro Dago, tutte le sere incontro un pensionato 85enne che recupera dai cassonetti dell'immondizia il cibo che viene buttato dai supermercati perché vicino alla scadenza o con difetti vari che lo rendono invendibile.

C'è di tutto e di più: latte, formaggi, piatti pronti, surgelati, salumi, frutta, verdura, pane, pizze, pasta, riso, scatolame etc. Tutta roba confezionata o inchiusa in sacchi di plastica che non viene a contatto diretto col resto del contenuto nel cassonetto. Questo cibo viene portato ad altri anziani che pagato affitto e bollette non hanno più un soldo per sfamarsi.

C'è talmente tanta roba che questo signore ogni giorno offre a me delle cose che io regolarmente rifiuto, visto che ho già il necessario per vivere, sperando che più tardi passi a prenderle qualcuno che ha veramente bisogno.

Tutto questo racconto per chiedersi: perché domani, sabato 18 novembre, dovremmo acquistare la spesa da donare alla raccolta del "Banco Alimentare" - che poi loro gireranno a chi vive di stenti - se per aiutare chi ha problemi economici basterebbe che passassero tutti i giorni nei punti vendita della grande distribuzione a ritirare gratis tutte le montagne di roba che per legge non può più essere messa in vendita ma che è di fatto ancora perfettamente commestibile senza alcun rischio per la salute? Quintali di cibo perfetto buttato via e poi si organizza questa "fiction" per far vedere che si vuole aiutare chi ha di meno?

M.H.

Lettera 9

Dago Storico,

c' era una volta un esponente finiano proveniente dal campo radicale, fatto sottosegretario agli Esteri da Gianfi, che difese nella vicenda della cucina per il famoso alloggio a Montecarlo. Sosteneva che i mobili della cucina acquistati dalla coppia Eli + Gianfi in Roma, non entravano negli spazi minuscoli del prefato alloggio.

Tuttologo di varie scienze politiche ed internazionali coltivava notoriamente l' arte degli arredamenti domestici. Ieri ha dibattuto vivacemente con il Capo della Coldiretti accusandolo di " coltivare ignoranza " in quanto contrario alla carne vegetale. Della serie " raccontacene un'altra e facce ride ",

- peprig –

Lettera 10

Caro Dago,

guarda che razza di disastri a volte fanno le nostre autority; le immagini che spesso danno una svolta ai delitti, sinistri, etc, sono quelle di video sorveglianza dei privati….secondo l’autority garante della privacy però il privato NON Può riprendere aree pubbliche…..

Siamo alla follia, penso che il 98% dei casi penali (uno per tutti Yara Gambirasio) sia stato risolto grazie alle telecamere di sicurezza dei privati che ovviamente sono diffusissime rispetto a quelle pubbliche che sono solamente su alcune vie di grande scorrimento.

Povera Italia….

Riccardo

Lettera 11

Caro Dago,

Certa stampa ulula perche' il governo ,coi nuovi decreti sicurezza,"colpisce i piu' deboli".

Bisognerebbe spiegare meglio al pubblico che ,per "piu' deboli" si intendono coloro anche che occupano la casa di un pensionato mentre e' in ospedale, gliela distruggono e lui deve dormire altrove e pure pagare le bollette degli occupanti , oppure le borseggiatrice di professione sempre incinte che collezionano portafogli e denunce e poi si vantano di poter derubare impunite I passeggeri dei mezzi pubblici . Perche' tante persone semplici ,neanche di destra,pensano che questi personaggi,che agiscono indisturbati,siano delinquenti .

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago,

consiglio al governo di turbodestra e giornali limitrofi di rallentare con questa soluzione continua di problemi (migranti, sciopero nei trasporti, microcriminalità), perché, una volta ristabiliti legge e ordine su tutto l’orbe terraqueo, che bisogno ci sarà di un governo di turbodestra e giornali limitrofi?

L’elettore triste

Lettera 13

Caro Dago, elegantissimo Xi Jinping. Dopo che Biden lo ha (ri)definito "dittatore" avrebbe potuto ricordare a tutti quant'è rincoglionito "Sleepy Joe", ma non lo ha fatto...

Lucio Breve