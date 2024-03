POSTA! CARO DAGO, CHIARA FERRAGNI COME JOKER IN COPERTINA SU “L'ESPRESSO”: “DENIGRATA NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA DONNA”. AVREBBE PREFERITO UN BACIO SULLA FRONTE DA BIDEN? – MISSIONE NEL MAR ROSSO. DIFENDIAMOCI (A CASA LORO) – CI SCRIVE IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DIRE, NICO PERRONE: “NON È VERO CHE C'È UN FERMO AMMINISTRATIVO SULL'AGENZIA. E PER QUANTO RIGUARDA DAVIDE VECCHI…”

Lettera 1

nicola perrone

In relazione al flash apparso su Dagospia che parla della situazione dell'agenzia Dire chiedo una rettifica: Non è vero che c'è un fermo amministrativo sull'agenzia Dire, questo è stato già rimosso da oltre un mese e quindi la situazione dei pagamenti è sbloccata; il Dipartimento dell'Editoria ha già rinnovato il contratto di acquisto dei servizi giornalistici della Dire che, di norma, verranno pagati a scadenza.

Per quanto riguarda la visita dell'ex direttore del Tempo, Davide Vecchi, ha accettato l'invito dell'editore, Stefano Valore, a partecipare nella sede della Dire alla presentazione del nuovo software XPress per le rassegne stampa basato sull'Intelligenza Artificiale realizzato dal suo gruppo SiliconDev, alla quale ho partecipato anch'io insieme ad alcuni giornalisti della Dire che presto dovranno utilizzare questa risorsa innovativa.

Nico Perrone

direttore dell'agenzia Dire

ribelli houthi in yemen

Lettera 2

Dagovski,

Missione nel Mar Rosso. Difendiamoci (a casa loro).

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, discorso sullo stato dell'Unione, Biden promette tasse per i più ricchi. Quando non sarà più alla Casa Bianca?

Tuco

Lettera 4

Caro Dago, Biden nel discorso sullo stato dell'Unione: "Libertà e democrazia sono sotto attacco". Ma allora, se si rende conto di quel che sta succedendo con lui alla Casa Bianca, non deve essere tanto rimbambito!

Gian Morassi

Lettera 5

chiara ferragni in ersione joker su l'espresso

Caro Dago, 8 marzo, Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: "Troppe e inaccettabili molestie alle donne". Ma perché, esistono anche molestie "accettabili"?

Pino Valle

Lettera 6

Caro Dago, Chiara Ferragni come Joker in copertina su L'Espresso: "Denigrata nel giorno della festa della donna". Avrebbe preferito un bacio sulla fronte da Biden?

Daniele Krumitz

Lettera 7

Caro Dago, alla "fraintesa meneghina" vorrei tanto dire: “eh daje, Chiara, stacce!”. Se sei un personaggio pubblico, di te non passano solo le immagini patinate, ma anche quelle meno piacevoli (per te) della satira. Mandare avanti i tuoi legali a chiagnere per rimarcare che proprio in una giornata come questa, l'8 marzo, subisci l'oltraggiosa copertina dell'Espresso, è davvero avvilente .

Paloma

meloni biden

Lettera 8

Caro Dago, Macron: "Vogliamo l'aborto nella carta dei diritti dell'Ue". Da dove arriva tutta questa avversione verso le nuove nascite?

Bug

Lettera 9

Caro Dago, missione europea a guida italiana per difendersi dagli Houthi con le mani legate dietro la schiena (cioè abbattere i missili ALL'ARRIVO, invece che prima della partenza !!). Per imporre questa cazzata militare, sono ora spuntati anche i no-bomb? questi pacifinti, cosa credono che i ribelli sparino alle nostre navi sacchetti di caramelle?

Cincinnato 1945

Lettera 10

Caro Dago, ha scatenato una bufera in Italia l'incontro a Sochi tra lo street artist napoletano Jorit e Vladimir Putin. Ovvio. Non è stata una grande idea incontrare chi sta facendo fare la figura da ebeti ai leader occidentali che, visto la quantità di armi e finanziamenti di cui dispongono, in Ucraina avrebbero dovuto piegare la Russia con la sola forza del mignolo e invece, dopo due anni di guerra, sono ancora là a prender legnate.

J.N.

JORIT - VLADIMIR PUTIN

Lettera 11

Caro Dago, Zelensky: «Se a Odessa con me ci fosse stata Giorgia Meloni cosa avrebbero detto i filorussi in Italia?». La nostra premier è stata a Kiev due settimane fa perché mai avrebbe dovuto andare ad Odessa?

E.Moro

Lettera 12

Caro Dago, Fedez ha preso in affitto un appartamento per tre mesi. Quindi se in 90 giorni Chiara Ferragni non trova qualcuno per sostituirlo, tornano assieme?

Ulisse Greco

Lettera 13

fedez e l' attico ai navigli di milano

Caro Dago, Microsoft: "Hacker sostenuti da Mosca nei nostri sistemi". Ormai è risaputo, viviamo in una "Putincrazia". Vladimir, con 143 milioni di russi, tiene sotto scacco il mondo intero. E noi dobbiamo ubidir tacendo...

SL

Lettera 14

Caro Dago, sui social è diventato virale il video in cui Jennifer Lopez e Ben Afflek, dopo essere andati al cinema a vedere "Dune 2", puliscono le loro poltrone. Non è che poi di nascosto avranno lasciato i bagni intasati?

Cocit

fedez e l' attico ai navigli di milano

Lettera 15

Caro Dago

c’è chi ha difficoltà ad accedere allo Spid sul proprio cellulare e chi scorrazza facilmente su banche dati protette e sofisticate. Chi controlla i controllori?

Saluti, Usbergo

Lettera 16

Caro Dago, nove milioni di adolescenti in Europa hanno problemi di salute mentale. Sarà l'effetto "teoria gender"? Una volta quando qualcuno diceva di sentirsi Napoleone veniva subito curato, oggi invece viene incoraggiato a sentirsi ciò che non è...

F.T.

putin hacker russi meme PUTIN E GLI HACKER